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24/07/2025

六合彩暑期金多寶彩金5千萬！熱門號碼分析，幸運投注站不是中環士丹利街？

#打工仔 #暑期金多寶 #馬會 #金多寶 #辦公室熱話 #六合彩
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Text: Eunice Chow Photo: 賽馬會

　　機會來了！暑期金多寶攪珠日期將於7月26日（星期六）舉行，特設3,800萬元金多寶，估計一注獨中頭獎有高達$50,000,000！仍未有心水號碼？不妨參考近十期／金多寶熱門號碼小統計，睇番數據，近幾年幸運投注站原來非中環士丹利街，即睇更多詳情！

 

 

　　根據統計，過去四期六合彩金多寶都有人中頭獎，令人鼓舞，話唔定下一個幸運兒就係你！綜合過去10 期金多寶攪珠結果，以下為熱門號碼

 

共出現4次︰5、21、24

共出現3次︰30、40、44、45、49

共出現2次︰1、6、16、18、19、22、23、32、36、37、40、41、45

 

 

　　以過去十期六合彩攪珠結果統計，最熱門號碼為35（共4次），而5、17、23、31分別出現各3 次。暑期金多寶截止售票時間為攪珠日（7月26日）晚上9時15分，大家要把握機會了！

 

熱門號碼：35、17（共4次）5、23、31（共3 次）

6大冷門號碼︰1、2、3、4、8、10

疊字號碼︰22（共2次）、23、44

相連號碼︰16+17、19+20

 

 

　　再睇多啲數據，根據馬會2002年7 月4日第25期至 2025年7月21日第080期六合彩攪珠結果統計

 

　　6大熱門號碼分別為：30（506次）、49（500次）、24（494次）、22（488次）、13（484次）、35（479次）。

 

　　6大冷門號碼為19（423次）、25（431次）、23（432次）、41（433次）、43（438次）、5（440次）。

 

 

　　雖然中環士丹利街仍是幸運投注站之首，但近年未有人中頭獎，相反尖沙咀漢口道、上環干諾道西投注站於2025年各有2次中頭獎紀錄，大家不妨一碰運氣。

 

 

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