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30/07/2025

俄羅斯地震8.8級地震｜北海道、伊豆、和歌山等地預測海嘯高達3米！日本政府向90萬人發出避難指示

#打工仔 #地震 #日本地震 #新聞熱話 #海嘯 #日本海嘯 #俄羅斯地震
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Text: Katty Wu

　　俄羅斯堪察加半島東部對開海域，於今天（7月30日）早上發生8.8級強烈地震，引發海嘯。日本由北海道至千葉縣多個太平洋沿海地區已經探測到高達0.4米的海嘯，預測北海道、静岡、愛知、三重、和歌山等地將會有高達3米的海嘯。日本政府已經向全國90多萬人發出避難指示，正在日本旅行的香港人，特別身處太平洋沿海地區的朋友，要提高警覺及遠離海邊！

 

　　這次俄羅斯8.8級地震，應該是繼東日本大震災之後，最強烈的一次地震。距離震央約250公里的日本北海道，都有多區測到最高達「震度2」的地震，包括釧路市、釧路町及厚岸町等，另外遠至鳥取、岡山、佐賀及鹿兒島等地都錄得「震度1」的地震。

 

全日本由北海道至九州都錄得輕微的地震。（圖片來源：Yahoo!JAPAN）

 

　　截至中午，全日本多個海港都探測到海嘯，最高達至0.6米，包括北海道浜中町霧多布港及岩手縣久慈港，宮城縣石卷港及仙台港分別錄得0.5米及0.4米。日本政府向多個縣發出「海嘯警報」，代表預測該區會有高達3米的海嘯，包括北海道太平洋沿岸（東、中、西部）、青森縣太平洋沿岸、宮城縣、茨城縣、伊豆諸島、静岡縣、三重縣南部、和歌山縣等。至於預測海嘯約1米的「海嘯注意報」地區，有東京灣内灣、大阪府、淡路島南部、徳島縣、高知縣、宮崎縣、鹿兒島縣（東、西部）、沖繩本島等。

 

日本政府向多個縣發出「海嘯警報」及「海嘯注意報」。（圖片來源：Yahoo!JAPAN）

 

　　因為今次預測的海嘯影響較大，因本政府已經向全日本21個都道縣發出「避難指示」，大部分地區都是太平洋沿岸，包括北海道、福島縣、神奈川縣、静岡縣、和歌山縣等，估計人數多達190萬人。

 

從日本電視台新聞片段可以見到，旅遊熱點靜岡縣熱海市的海嘯畫面。（圖片來源：日テレNEWS NNN）

 

日本消防廳向全國190萬人發出「避難指示」。（圖片來源：X@FDMA_JAPAN）

 

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