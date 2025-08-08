又打風？周末酷熱36度或有熱帶氣旋楊柳影響，下星期驟雨狂風雷暴

今個周末終於好天氣！天文台指本周六及日受高空反氣旋影響，天氣酷熱最高達36度，而偏南氣流會在下周初為廣東沿岸帶來驟雨，同時熱帶氣旋楊柳將逐漸發展並向偏西方向移動，但路徑及強度仍存在變數。究竟係咪又要打風？或者打唔成風都會狂風雷暴？即睇香港九天天氣預報。

天文台指受高空反氣旋影響，中國東南部普遍晴朗及酷熱。本港部分地區氣溫上升至33度左右。未來數日持續酷熱，但有一兩陣驟雨。下週中後期驟雨增多。8月9日（星期六）預期天晴及日間酷熱，新界地區如上水及打鼓嶺、沙田最高達36度，大埔及沙田最熱達35度，尖沙咀及坪洲最高達34度，大家終於可以於好天氣進行戶外活動，記得補充水份及注意中暑！

8 月10日（星期日）亦大致天晴及日間酷熱，但局部地區有驟雨，上水高達35度，大埔、沙田及石崗亦有34度高溫，而尖沙咀、將軍澳及西貢等最熱33度。

8月9日星期六分區天氣預報

8月1 0日星期日分區天氣預報

熱帶氣旋楊柳路徑及強度存變數

雖然星期六及日天氣晴朗及酷熱，但天文台指偏南氣流會在下週初為廣東沿岸帶來驟雨。隨著高空反氣旋北抬，下週中後期該區驟雨逐漸增多。而位於西北太平洋的熱帶氣旋楊柳會在未來數日逐漸發展並向偏西方向移動，大致移向台灣一帶，但隨後的路徑及強度仍存在變數，較大機會移向福建及廣東沿岸一帶。

深圳市氣象局於8月8日早上11時指，颱風楊柳（熱帶風暴級）已生成，預計將向西北偏西方向移動，強度將逐漸加強並向臺灣以東和巴士海峽附近洋面靠近，未來5天對深圳沒有直接風雨影響。預計深圳8月8日及9日受副熱帶高壓控制，以晴熱天氣為主、局地有短時（雷）陣雨，最高氣溫35℃左右。

圖片來源︰深圳台風網

溫馨提示，如果今個星期六日北上玩樂的朋友，要注意酷熱天氣了，深圳市氣象局同時預報8 月11日至14日陽光陣雨相伴。

熱帶氣旋楊柳似乎對有機會台灣有影響，根據台灣交通部中央氣象署對熱帶氣旋楊柳的預測，指今日8 月8日8時的中心位置在北緯 20.0 度，東經 145.7 度，以每小時15公里速度，向西北西進行。中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒20公尺，瞬間最大陣風每秒 28 公尺，並現定位輕度颱風。

圖片來源︰台灣交通部中央氣象署

圖片來源︰台灣交通部中央氣象署

天文台預報下周中期驟雨逐漸增多，8月13日（星期三）雖然預料大致天晴日間酷熱，溫度最達34度稍後有幾陣驟雨及狂風雷暴。8月14日（星期四）將吹西至西北風4至5級，短暫時間有陽光，有幾陣驟雨，稍後驟雨較多及有狂風雷暴。而8月15日至8月17日（星期五至日）預報大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多及有狂風雷暴。大家可密切留意天文台最新預報！