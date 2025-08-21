  • 報價
21/08/2025

網絡熱話︱全國十大降雨排名出爐︰將軍澳居首！大灣區佔九席

Text: Eunice Chow Photo: 中國中央氣象微博

　　國家認證︰將軍澳登上全國降雨排名第一位！早前，中國中央氣象公布2025年1月1日至8月16日全國累計降雨排名，將軍澳以2397毫升登上全國降雨排名第一位，香港一年五次「黑雨」連環破紀錄威力果然利害！

 

 

　　中國中央氣象公布2025年1月1日至8 月17日全國累計降雨排名，香港佔一席位，將軍澳以累計降雨量達2397毫升登上榜首。其他地區以廣東最多，第七位的黄山是唯一一个進入前10的非大灣區站點。

 

  

　　今年香港極端天氣頻密，尤其是2025年8月5日黑雨持續11小時，全港多處嚴重水浸，天文台指雨量破1884年紀錄。天文台不夠七小時兩度發出黑雨，其中將軍澳半夜更出現嚴重水浸。有關排名出爐，有網民笑言「將軍澳從不錯過任何一場雨」、「日日開抽濕機」，相當幽默又寫實！

 

圖片來源︰香港天文台

 

圖片來源︰無線新聞 TVB NEWS Official youtube

 

圖片來源︰無線新聞 TVB NEWS Official youtube

 

　　天文台於8月15日天氣隨筆「風季下半場展望」指今年餘下時間，預計西太平洋海面溫度仍會略高於氣候平均。最新氣候模式亦顯示，未來數月進入南海的熱帶氣旋數目可能高於氣候平均值。綜合考慮厄爾尼諾／拉尼娜的發展情況及其影響、世界各大預報中心最新的預測，今年餘下時間仍然可能有2至5個熱帶氣旋進入香港500公里範圍內，屬正常至偏多。因此，市民仍需為今年風季的下半場作好準備。

 

圖片來源︰天文台

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
