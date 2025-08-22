控煙酒辦下星期一起 加強巡查全港公共運輸設施法定禁煙區！即時票控違例吸煙人士 定額罰款$1,500

衞生署控煙酒辦公室（控煙酒辦）將於下星期一（8月25日）至8月30日在全港公共運輸設施法定禁煙區採取代號名為「雷火」的執法行動，加強打擊違例吸煙行為，並向市民宣傳相關禁煙法例。任何人在指定為禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為，可被處定額罰款$1,500，控煙酒督察會即時票控違例吸煙人士而不予事先警告。

由2021年1月至今年6月，控煙酒辦就有關違例吸煙行為，在公共運輸設施共進行逾19,400次巡查，並發出逾9,400張定額罰款通知書/傳票。

衞生署提醒市民，《2025年吸煙（公眾衞生）（指定禁止吸煙區）（修訂）公告》將於8月31日起生效，新增10個公共運輸設施為指定禁煙區，另有一個公共運輸設施──中環碼頭公共運輸交匯處的禁煙區範圍作出修訂。

10個新增為指定禁煙區的公共運輸設施為：

● 柴灣（東）臨時巴士總站

● 灣仔會展站公共運輸交匯處

● 黃竹坑站公共運輸設施

● 港珠澳大橋香港口岸公共運輸交匯處

● 葵涌葵翠邨公共運輸交匯處

● 西貢北潭涌巴士總站

● 屯門市中心巴士總站

● 東涌發展碼頭巴士總站

● 屯門友愛（南）巴士總站（臨時停用）

● 元朗（德業街）巴士總站

禁煙區設置禁煙標記及禁煙區的圖則，並按其實際環境以界線清晰顯示禁煙區的範圍，提醒市民遵守禁煙規定。顯示禁煙區範圍的圖則已備存於土地註冊處，並會上載控煙酒辦網頁供市民查閱。