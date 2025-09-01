文華東方酒店$8萬晚餐騙案｜一早預訂7萬蚊頂級香檳！23歲男涉詐騙被捕

近日城中最多人討論的話題，絕對是「文華東方酒店$8萬晚餐騙案」吧！上星期四（8月28日），警方接到一名31歲的本地女子報案，指於網上認識一名「自稱律師」的男子，相約到文華東方酒店晚餐，飯後男子竟然「借尿遁」一去不返！女事主無奈埋單，卻發現要8萬多元！最終要朋友來幫忙付款，並報警求助；但當晚卻又表示毋須警方進一步協助，改為列作求警協助處理。不過，翌日（8月29日）女事主再次報案，警方根據男子手機號碼鎖定其身份，晚上於將軍澳將他拘捕。

網民最關心絕對是「兩個人吃甚麼竟然吃到8萬蚊」？根據網上流傳當晚的帳單，他們用餐的地方是連續12年榮獲米芝蓮星級殊榮的「文華廳」，兩份套餐及兩位10年普洱茶，其實分別只需$4,776及$200，最貴是那支2002年「Krug Clos d'Ambonnay」，盛惠$71,800，連加一是$78,980！

網上流傳當晚的帳單，2002年「Krug Clos d'Ambonnay」，盛惠$71,800！

晚市套餐的菜式，每位$2,388。

據稱該名男子是親自打電話到酒店訂枱，並問有沒有「Krug Clos d'Ambonnay」，職員回答酒店有2002及2006兩個年份的香檳，最後他預留了2002年那款，疑似早有預謀！記者有朋友昨天於文華廳用餐，職員表示酒店已經無「Krug Clos d'Ambonnay 2002」的存貨。不過，Watson's Wine（屈臣氏酒窖）則於Threads出了post「抽水」：「我哋呢支2020年嘅『香檳界勞斯萊斯』，唔使七萬，三萬就有找，得返最後一支。」

Watson's Wine於Threads出了post「抽水」！文華無存貨，想飲的朋友，可以去Watson's Wine金鐘太古廣場分店買！

消息指，男子姓黃，曾擔任政黨將軍澳選區社區主任，幾年前曾以假身份約兩名女網友到酒店發生關係，被裁定以威脅手段促致他人作非法的性行為等3罪罪成，2023年9月被判監2年9個月。