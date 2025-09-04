  • 報價
職場
小薯茶水間
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

04/09/2025

首推開鑼金多寶︰9月6日一注中8千萬，近十期與20年馬季開鑼前最旺號碼

#打工仔 #金多寶 #辦公室熱話 #開鑼金多寶 #六合彩
Text: Eunice Chow Photo: 香港賽馬會網頁

　　馬會新馬季9月7日（日）開鑼，而今個星期六 （9月6日）首度推出六合彩開鑼金多寶，特備6,000萬元金多寶，若以10元一注獨中，估計可獲多達8,000萬元。即睇最近十期攪珠及過去20年馬季開鑼前最旺號碼，睇下大家有冇參透咩玄機！

 

 

　　上一次六合彩中頭獎已是8 月21日第26期，至今相隔5 期未有人再一注中，累積多寶已有約3,000萬元，加上特備6,000萬元金多寶，故馬會只需從儲備中多撥出約3,000萬元。馬會指若以10元一注獨中，估計頭獎基金有機會多達8,000萬元。大家先睇睇過去十期六合彩攪珠結果，睇下有咩心水！

 

 

　　過去十期攪珠結果以32 號（共5次）、49號（共4次）、6號、18號及45號（各3 次）；而熱門疊字號碼為33號、44號（各2 次）、22號、11號（各1次）；熱門相連號碼為2及3號、23及24號（各1 次）。

 

熱門號碼：32（共5 次）、49（共4次）、6、18、45（各3 次）

6大冷門號碼︰9、12、19、21、30、35

疊字號碼︰33、44（2次）、22、11（1次）

相連號碼︰2+3（1 次）、23+24（1 次）

 

 

　　另一個角度，若以過去20年於馬季開鑼前舉行的六合彩攪珠中，攪出次數最多的號碼是34號，共攪出過6次，另有7個號碼攪出5次，包括3、5、8、15、6、32及35號。大家對於以上數據有冇咩頭緒，或領略到玄機呢？

 

（馬會提供圖片）

 

　　至於大家成日講的投注站，雖然中環士丹利街仍是幸運投注站之首，但近年未有人中頭獎，睇嚟大家都習慣於手機app 買六合彩，一試運氣。

 

 

我要回應
