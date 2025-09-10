  • 報價
10/09/2025

易賞錢新一輪長者「樂悠咭」綁咭優惠：於百佳/屈臣氏門市一拍 連續4星期慳高達$65

#易賞錢 #Jetso #辦公室熱話 #銀髮族 #熱話 #百佳 #屈臣氏 #樂悠咭 #新聞熱話 #長者
Text: Katty Wu

　　為了讓銀髮族輕鬆投入邊使用電子支付，邊儲積分享優惠的生活日常，屈臣氏集團旗下易賞錢MoneyBack與百佳超級市場及屈臣氏推出新一輪「樂悠咭」綁咭限定門市專屬優惠。由明日（9月11日）起，長者只需以成功綁定易賞錢的「樂悠咭」付款，不但可即時賺取積分，更可享指定折扣優惠，一連4星期最高可慳$65，讓長者「一咭在手」便能享受便利的會員購物優惠！

 

　　由9月11日起至10月7日，連續4星期（星期三除外），已完成樂悠咭綁定易賞錢的會員，即可享用每星期指定類別的折扣優惠，優惠包括：新鮮生果/蔬菜、餅乾、中西醫藥、屈臣氏自家品牌紙品等。

 

 

　　未曾成為易賞錢會員或未將會員賬戶綁定易賞錢App（即仍使用電話號碼儲分）的長者會員，只需帶同「樂悠咭」到全線香港百佳或屈臣氏門市並即場綁定易賞錢賬戶，再以樂悠咭付款，即可馬上享用。

 

 

 

etnet.com.hk