職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

12/09/2025

又打風？天文台預報下周驟雨及雷暴，三大AI預測至少2個熱帶氣旋逼港

#打工仔 #打風 #雷暴 #天文台 #天氣預報 #驟雨 #熱帶氣旋
Text: Eunice Chow

　　又打風？本周初塔巴熱帶氣旋剛吹襲香港，天文台指一道廣闊低壓槽在下周中後期向北靠近華南沿岸，帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展。根據天文台三大 AI預報模型，至少兩個熱帶氣旋相繼生成，有機會直接登陸香港，即睇 香港九天天氣預報。

 

　　天文台指受高空擾動影響，下周初廣東沿岸有驟雨及雷暴。同時，一道廣闊低壓槽會為南海中北部至菲律賓以東海域帶來不穩定天氣，低壓槽上可能有低壓區發展。隨著該低壓槽在下週中後期向北靠近華南沿岸，該區天氣漸轉不穩定，驟雨增多。

 

 

　　9月15日至17日（星期一至星期三）有幾陣驟雨，短暫時間有陽光，稍後局部地區有雷暴，星期一吹東風3級，而星期三風力增強至四級。9月18日（四）溫度介乎27 至 31 度，大致多雲，間中有驟雨及狂風雷暴，吹東風4至5級。

 

 

　　天文台指下周中至後期天氣漸轉不穩定，驟雨增多。根據風烏、盤古及伏羲3個AI天氣模型預測，下星期開始會有至少2個熱帶氣旋相繼生成，影響南海，其中風烏AI預測會有1個巨型熱帶氣旋，於9月18日（四）最接近香港及登陸。

 

根據天文台AI預測系統風烏，預測星期四（9月18日）有熱帶氣旋吹向香港登陸。（圖片來源：天文台AI風烏）

 

天文台AI預測系統伏羲預測星期四熱帶氣旋路徑（圖片來源：天文台AI伏羲）

 

　　天文台AI系統盤古則預測9月18日至9月19日有一熱帶氣旋路徑最接近香港，之後數天盤古AI又預測，9月22日至9月23日（星期一至星期二）再有一個巨型熱帶氣旋，掠過台灣南部進入南海，9月23日在登陸香港，大家可能要有連續打風的心理準備。

 

天文台AI預測系統盤古9月18日至9月19日熱帶氣旋路徑最接近香港（圖片來源：天文台AI盤古）

 

天文台AI預測系統盤古估計9月22日至9月23日再有一個巨型熱帶氣旋登陸香港。（圖片來源：天文台AI盤古）

 

　　不約而同，天文台AI預測系統伏羲估計颱風接力，9月22日至9月23日同樣亦有巨型熱帶氣旋登陸香港。留意，目前距離預測日子尚早，且各電腦模式均存分歧，因此仍有待觀望，AI颱風路徑預報僅供參作，市民可密切留意天文台消息。

 

天文台AI預測系統伏羲估計9月22日至9月23日再有1個巨型熱帶氣旋登陸香港。（圖片來源：天文台AI伏羲）

 

我要回應
