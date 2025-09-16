  • 報價
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

16/09/2025

運輸署推出「電子駕駛執照」即日起可以智能手機展示電子車牌

#打工仔 #運輸署 #辦公室熱話 #新聞熱話 #熱話 #電子駕駛執照 #流動應用程式 #App #智方便
Text: Katty Wu

　　運輸署剛於9月15日推出電子駕駛執照，由即日起，駕駛執照持有人除出示實體駕照外，更可以於智能手機展示電子駕照！而最大的好處，就是經網上申請駕照，獲批後可即時使用電子駕照，無需等候郵遞實體駕照，更加方便！

 

　　駕照持有人可免費下載運輸署「電子駕駛執照」流動應用程式，透過「智方便」（香港身份證持有人）或運輸署「牌證易」網上電子牌照平台（elicensingportal.td.gov.hk/login）（非香港身份證持有人）帳戶認證，登入讀取電子駕照，包括正式、學習、暫准（P牌）和臨時駕照，以及駕駛教師執照。

 

　　電子駕照提供的資料與實體駕照相同，包括持有人姓名、駕照號碼、准駕車輛類別及有效期等，並分別以藍、黃和紅色標示駕照有效、部分有效（如個別駕照類別有效，但另有類別已過期）和已過期。

 

　　電子駕照只可在運輸署「電子駕駛執照」流動應用程式以指定格式展示，有多層保安措施防止偽冒，包括身分認證、動態的運輸署標誌、禁用屏幕截圖功能及經加密的限時二維碼。每名駕照持有人只可登記一個電子駕照戶口，而每個戶口同一時間只可綁定一部智能手機。

 

　　運輸署發言人說：「現時發出實體駕照的安排維持不變，駕照持有人可自行選擇。如經網上申請駕照，獲批後可即時經流動應用程式讀取電子駕照，無需等候郵遞實體駕照，更加方便快捷。」

 

　　電子駕照流動應用程式支援iOS及Android作業系統，市民可於蘋果App Store、Google Play或華為應用程式市場免費下載使用。

 

（圖片來源：Facebook@運輸署 Agent T）

 

 

 

 

etnet.com.hk