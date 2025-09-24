衞生署：惡劣天氣下，市民提高警覺預防類鼻疽感染！颱風暴雨後容易散播 避免接觸受污染土壤

颱風時要特別小心人身安全，但原來颱風過後都要小心！衞生署衞生防護中心提醒市民，要提高警覺預防類鼻疽感染，特別是高風險群組例如長期病患者及免疫力弱人士，盡量避免接觸土壤或泥水。

類鼻疽是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病，類鼻疽伯克氏菌廣泛存在於土壤和泥水中，特別是濕潤的黏土。人類可能通過接觸受污染的土壤和水源（尤其是經皮膚損傷／傷口）、吸入受污染的微塵／水滴和飲用受污染的水而受到感染，長期病患者及免疫力弱人士有較大機會受感染。

根據海外文獻和本地數據，在颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會曝露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令感染個案於颱風或暴雨後較常出現。因應近期本港受颱風以及連日暴雨影響，衞生防護中心再次提醒市民，特別是高風險群組例如長期病患者，盡量避免接觸土壤或泥水，以免受類鼻疽病菌感染。類鼻疽在香港屬風土病，本港每年亦有錄得人類感染類鼻疽個案，2024年共錄得23宗類鼻疽個案。

視乎感染的部位，類鼻疽常見的病徵包括發燒、頭痛、局部痛楚或腫脹、潰瘍、胸痛、咳嗽、咳血及局部淋巴結腫大。有長期病患或免疫功能受損的人，受到感染的風險會較高。市民如出現病徵，應盡快求醫。

市民應採取以下措施預防感染：

● 避免接觸受污染的土壤

● 進行有機會接觸土壤或泥水的活動時，穿著適當的防護衣物，例如佩戴手套，並穿上水靴

● 高風險人士如不能避免接觸受污染的水或土壤，應佩戴口罩和手套，並穿上水靴

● 接觸受污染的水或土壤後進行清洗或淋浴

● 盡快清潔傷口，並以防水敷料覆蓋

● 接觸土壤和進行園藝活動後，用肥皂和水洗手

● 注意食物衞生，不要飲用未經煮沸的水

● 外遊人士可透過戶外水上活動受到感染。避免接觸可能受污染的水源（例如河流、池塘或湖泊）可減低受感染的風險



（圖片來源：Facebook@衞生署衞生防護中心）