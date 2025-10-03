老花風險調查︱四成人40歲以下有老花症狀，奧比斯及香港眼科學會拆解常見問題+護眼法則建議

重度手機使用者，又習慣昏暗環境睇手機？平時不自覺將手機拉遠距離觀看，發現難以看清細小字體？你可能已有老花症狀！奧比斯與香港眼科學會就老花風險進行調查，發現本港不少40歲以下的年輕人有老花症狀，超過一半的老花受訪者沒有配戴老花眼鏡；有配戴的受訪者中，約兩成人從不更換眼鏡。究竟老花有冇得預防，有老花又應該注意甚麼，即睇奧比斯與香港眼科學會的老花風險調查及護眼建議。

四成人40歲以下有老花症狀

奧比斯與香港眼科學會於8至9月就近視港人的視力健康進行網上問卷調查，一共收到1,936份回應，針對年齡、老花情況、眼睛症狀、老花認知及用眼習慣等進行評估及分析。調查發現，在40歲以下的受訪者中，42%人有以下症狀，包括夜晚視力變差、看書或看手機時不自覺將其拉遠距離、難以看清細小字體等，這些都有機會是老花病徵。

調查亦發現49%受訪者每日使用手機時間超過4小時；83%人表示會在昏暗環境下使用手機或閱讀，當中15%人更經常如此。多篇研究指出，長時間近距離使用電子產品，特別是手機，會讓睫狀肌疲勞，影響眼睛調節能力，出現類似老花眼的視力模糊、對焦困難等症狀，甚至有研究指出35歲就可能開始出現早發性老花。

雖然光線不足下玩手機不會直接導致老花，但會加劇老花症狀和惡化，尤其是睫狀肌因長期緊繃而彈性變差，加速視力調節功能退化。

Q1︰點解會有老花？

香港眼科學會名譽秘書及奧比斯義務眼科醫生伍立祺醫生表示，老花是眼睛自然老化的現象，眼睛的晶狀體逐漸硬化失去彈性，加上睫狀肌出現退化，影響對焦能力，令我們看近物時視力模糊。老花通常在40歲出現，初期老花度數約100度，去到60歲通常增至300度並趨穩定。

Q2︰老花可以抵銷近視？

調查發現近40%受訪者不知道老花普遍在40歲就會出現，當中7%更以為60歲才會有老花。另外，老花可以抵銷近視是一種常見的誤解，調查揭示有39%受訪者以為近視可以被老花抵銷。事實上，老花與近視度數接近時，的確可以「中和」部分近視，但老花及近視並未真正消失，且老花度數隨年齡增加，大多數近視的老花患者需要配戴兩副眼鏡去切換看近物及遠物。

Q3︰患糖尿病易有老花？

近年電子產品普及，不少研究指出長時間觀看電子屏幕有機會令老花症狀提早報到。另外，本身有不良生活習慣，例如眼睛經常疲勞不休息、患有糖尿病，都有機會令晶狀體提早老化而有老花。

19%人從不更換老花眼鏡

是次調查中，有53%受訪者表示有老花，當中有52%人沒有配戴老花眼鏡。有19%人從不更換老花眼鏡，8%人則3至5年始更換一次。驗眼習慣方面，僅38%受訪者表示每1至2年進行眼睛檢查，而38%人更是每5年以上始檢查一次，甚至是從來沒有進行眼睛檢查。

Q4︰老花眼鏡愈戴愈矇？

伍醫生又指出，不少人對老花眼鏡存有誤解，例如以為老花眼鏡會加深老花度數，出現「愈戴愈矇」情況。事實上，勉強不戴老花眼鏡反而會導致眼睛過度疲勞，有機會引發頭痛、噁心等症狀。此外，老花度數會隨年齡增長而加深，但不少人一副老花眼鏡一戴就很多年，不知道要定期更換。當使用度數不足的老花眼鏡，也會導致眼睛過度調節，老花症狀惡化而出現疲勞、脹痛及頭痛，甚至加劇眼睛退化。

Q5︰保健品可治愈老花？

事實上並沒有任何保健品可以治療老花，部分營養素則有助改善眼睛疲勞或不適，例如葉黃素、維他命A、C及E等。

宜每年驗眼+護眼法則

奧比斯及香港眼科學會呼籲，40歲以上人士除了要每年驗眼，了解有否老花症狀及是否需要更換更高度數的老花眼鏡。為預防老花提早出現，日常不宜長時間使用手機，可以用「20-20-20」法則讓雙眼有足夠休息，即是每觀看電子屏幕20分鐘，就休息20秒，並看20尺以外的景物，例如窗外的樹木或山等。另外，勿在昏暗環境下觀看電子屏幕，加劇眼睛疲勞，甚至有機會導致眼壓升高，誘發急性青光眼等嚴重眼疾。

• 40歲以上人士每年驗眼

• 當出現視力模糊、眼睛容易疲勞或其他徵狀如頭痛等，均應諮詢眼科醫生作全面檢查

• 不宜長時間使用手機

• 「20-20-20」法則讓雙眼有足夠休息，即是每觀看電子屏幕20分鐘，就休息20秒，並看20尺以外的景物

• 勿在昏暗環境下觀看電子屏幕，有機會誘發急性青光眼，令眼壓於短時間內飆升