二手書回收｜捐贈給慈善團體/社企/圖書館、多間舊書店設上門收書服務

大家執屋的時候，會不會發現自己多年來儲起了一大堆書呢？如果就這樣丟掉，雖然方便，但似乎不太環保；拿去廢紙回收，又好像有點浪費。不如，考慮下為這些書本找新主人！香港原來都有不少團體回收二手書。

1. 書送快樂

書送快樂（Read-Cycling）是政府註冊慈善團體，成立於2009年，開宗明義，宣揚看書能帶來無限快樂。多年來積極連絡志同道合的愛書人、團體、院校和企業，為好書帶來新生，同時主辦各類型文化活動，期能令看書成為生活一部份。他們會為學校、社褔機構提供免費選書服務，特別是基層朋友，透過「書送快樂行」計劃，培育更多愛書人。

書送快樂於新蒲崗設立書倉「蒲書館」，藏有兩萬多本很新的中英文舊書，包括文史哲思，生活靈感，社會觀察，藝術科等，由各區愛書人捐贈。由2009年成立至今，他們從愛書人手中接收逾233,100本好書，為超過190,000本舊書找到新主人，亦即至少拯救了1,900棵樹。

收：

● 七成新或以上，書價不低於HK$30，沒有缺頁、畫花、發黃或明顯摺痕的書籍

不收：

● 漫畫書言情小說、教科書、技術參考書、商業／財經／投資類別、旅遊指南、字典、雜誌／期刊、簡體書、聖經／佛經等宗教典籍、及列明不可轉售的書籍

● 同一書籍請勿捐贈多於3本（例如有10本一模一樣的《小王子》，最多只能接收3本，善用儲存空間，服務更多愛書人）

捐書方法：

拍照後，電郵至bookdonation@read-cycling.org相約時間及地點（恆常收書點包括新蒲崗「蒲書館」及上環「書送快樂」辦公室）

書送快樂

網址：www.read-cycling.org

「蒲書館」地址：新蒲崗雙喜街17號富德工業大廈19樓A室

開放時間：星期四至日 1pm-6pm

2. Rolling Books

Rolling Books是推廣閱讀體驗的社會企業，目標是想讓更多基層小朋友接觸書籍。除了二手童書以外，亦會接收大人書的捐贈，以更可持續的書籍流轉方式，惠及更多基層及愛書家庭。Rolling Books的現有轉贈渠道之外，也會將部份書本交到旗下「Bobo書車／市集活動／寄賣店／網上平台」出售來補貼收集書本及分發的營運開支。

收：

● 適合0至17歲兒童／青少年／大人閱讀的中英文書籍

● 書本狀況良好，沒有破損，九成新或以上（請先移除名稱貼紙，缺頁或塗花了的也恕不接納）

不收：

● CD、DVD、教科書、補充練習、旅遊景點書籍、宗教書籍、命理書籍、電腦程式教學書籍、字典類、所有雜誌類

捐書方法：

1. 5向Rolling Books的官方WhatsApp 9442 5697發送訊息，表示有意捐贈童書，為書本拍照供參考，以便做出對應的接收安排。如果書本適合，Rolling Books會邀請你使用指定速遞公司並支付相關費用，寄送到他們的接收點，或可拿到他們在火炭的接收點

2. 另外，Rolling Books也提供一項預約收書服務（貨車停在路邊地面，不會上門）（捐書者付費：九龍新界區$100／港島區$200／東涌$300），有關收入用作支持他們共融就業及／或社區派書的閱讀項目，可WhatsApp 9442 5697查詢

Rolling Books

網址：www.rollingbooks.hk

3. ReBooked

ReBooked於2019年成立，創辦人Bailey Cherry當時還是一名中學生（現在於外國讀書）！她希望建立一個方便、環保的平台，為曾經被喜愛的書籍開啟新的篇章。現在，ReBooked是香港最大的二手英語兒童讀物商店，設有網店和門市。家長們可以捐贈孩子不再喜歡的書籍，每一本可以得到$1-2「信用額」，可以在ReBooked商店內買書。

收：

● 適合0至16歲兒童的英語兒童讀物

不收：

● 成人書籍

● 非英文的書（包括中文書）

● 太舊（>10年）／泛黃／有污漬／發霉／有缺頁的書

● 雜誌、補充練習或教科書

捐書方法：

1. 直接前往ReBooked商店，地址是中環美倫街9號1樓，開放時間為平日中午12點至下午6 點，週末（週六和週日）上午10點至下午6點

2. 如果捐贈的圖書超過100本，可以安排免費取書服務

ReBooked

網址：rebookedhk.com

4. 精神書局

精神書局是是香港最具歷史的二手書店之一，除了北角及灣仔地舖，更設上門收書服務。買書的話，可以留意精神書局的Facebook，店長幾乎日日都會出post介紹新上架的二手書。

精神書局

Facebook：www.facebook.com/spiritbookstore

地址：北角渣華道24號建業大廈地下7號舖

營業時間：11am-9pm

5. 校友書局

校友書局於2002年開業，主要售賣舊書及二手書，種類可謂應有盡有，包括中學課本、參考書、小說，以及各類圖書如心理學、哲學、政治、經濟、法律、歷史、風水命理、文學、烹飪、旅遊、醫學、美容、漫畫、文史哲、畫冊或各類型CD等等。

為了全力支持環保，校友書局對於回收二手書不遺餘力，更提供專人上門收書，而且即時現金交收，方便快捷又環保。全部回收得來的二手書都會經過消毒和清理，確保每一本書都跟新書沒有多大的分別。

校友書局

Facebook：www.facebook.com/HauYau.Bookstore

地址：西營盤皇后大道西353號啟成大廈地下6號舖

營業時間：10am-9pm

專人上門收書熱線（可Whatsapp）：9450 1271（Jacky Wong）

6. 我的書房

位於太子的二手書店，長期收購文化歷史哲學、人文學科、社會科學、心理學、身心靈、中醫中藥、宗教、風水命理、new age、電影、藝術等的書籍，以及80年代CD。

我的書房

Facebook：www.facebook.com/mybookroom

地址：太子荔枝角道95號友豐大樓地下

營業時間：1pm-9pm

電話／WhatsApp：6121 8222

7. 香港公共圖書館

大家未必知道，原來香港公共圖書館都歡迎各界人士和團體捐贈書籍及其他資料。捐贈資料必須通過甄選程序（有關程序與採購資料所採用的相同），接納與否一般視乎資料是否符合既定選書準則和能否加強館藏。

下列資料一般不獲考慮（圖書館重點蒐集的香港研究資料和有高度參考研究價值的資料除外）：

● 小說和兒童書籍

● 香港公共圖書館館藏已包羅的書目

● 學校課本和學生作業

● 殘破資料（珍本書籍除外）

● 已過時的科學、科技、商業、財經、法律、旅遊指南和電腦科學書籍

香港公共圖書館收到捐贈資料後，會按捐贈政策和程序處理。捐贈資料必須符合館藏發展政策並由館藏發展會議審批通過，方可納入圖書館館藏。香港公共圖書館保留權利，可就捐贈資料的保存、編配、處理和處置等事宜作最後決定。此外，除非事先協定，否則不獲接納的捐贈資料將不會退還捐贈者。

市民如欲捐贈資料給香港公共圖書館，可下載捐贈記錄表格，填妥後連同捐贈資料（一式多份者只須提供一份作為樣本），在圖書館開放時間內送交任何分館。

你亦可透過以下網上表格提交捐贈記錄，圖書館職員會盡快處理並於稍後聯絡你，跟進有關提交捐贈資料的事宜。在圖書館職員聯絡你之前，無須把捐贈資料送交圖書館。

香港公共圖書館

網址：https://www.hkpl.gov.hk/tc/about-us/collection-develop/donation.html