流感｜今年出現首宗兒童感染流感死亡個案， 醫生提醒家長：若病徵持續，神志不清或胃口轉差，要盡快求醫

衞生署衞生防護中心日前公布一宗兒童感染乙型流感的嚴重個案，一名過往健康良好的13歲女童，於10月5日開始出現發燒、咳嗽、喉嚨痛及流鼻水，她的徵狀持續，其後於10月9日在家中暈倒，入院後被診斷為乙型流感併發腦病變、心肌炎及休克，10月12日情況轉差，不幸病逝，成為本港今年首宗兒童感染流感的死亡個案。

衞生防護中心總監徐樂堅醫生說：「本港自去年6月以來，首次有兒童因感染季節性流感而死亡。本港正值夏季流感季節，學校的流感樣疾病爆發個案自9月起大幅上升。截至10月10日，9月開學後涉及學校的爆發個案共有337宗，包括幼稚園／幼兒中心（35宗）、小學（182宗）及中學（120宗）。計及上述個案，中心由開學至今錄得9宗涉及兒童流感的嚴重和一宗死亡個案，年齡介乎3至17歲，其中8人過往的健康狀況良好。」

亞洲兒童傳染病學會會長關日華於電台節目上指，近日因流感入院的個案持續上升，部分乙型流感個案出現肺炎及氣管炎，呼籲公眾盡快接種流感疫苗。另外，他亦建議家長帶子女出入地方時，要為他們戴上口罩，以及提醒子女保持個人衞生；如若子女持續一兩日出現病徵，並有神志不清或胃口差等情況，要及早求醫。