天氣預報︱周末天晴酷熱＋北風增強＋下周驟雨轉涼最低19度

秋天幾時到？下星期大家應該可以感覺到涼意了。天文台指高空反氣旋正為華南帶來普遍晴朗及酷熱的天氣，本周餘下時間大致天晴及炎熱，新界地區可高達37度。值得留意是，星期日北風逐漸增強，隨後兩三日風勢頗大，下周中期新界地區跌至最低19度，北風風力於高地達7級並有一兩陣驟雨，風衣及外套可以出場了。

周末天晴酷熱及北風增強

天文台表示，高空反氣旋會在本周餘下時間繼續為廣東帶來晴朗及炎熱的天氣。一股強烈東北季候風會在星期日抵達廣東。預料一個低壓區會在未來兩三於菲律賓以東海域逐漸發展，並在周末期間靠近呂宋一帶，隨後有較大機會進入南海東北部，但其路徑及強度存在變數。

今個星期六10月18日大致天晴，日間酷熱，市區氣溫介乎28至33°C，上水地區更可高達37°C，打鼓嶺、天水圍最高34°C，非常炎熱。天文台指星期六有一兩陣驟雨，吹東至東北風2至3級。至於10月19日星期日，日間酷熱及乾燥，介乎27至33°C，部分時間有陽光，早晚有一兩陣驟雨，濕度55-85%，預料北風增強，吹北至東北風3至4級，稍後離岸5級，高地間中6級，大家仍可於假期享受好天氣。

10月18日（六）分區天氣預報

10月19日（日）分區天氣預報

下周三新界最低19度

天文台指在東北季候風及該低壓系統共同影響下，下周初至中期華南沿岸風勢頗大，有幾陣驟雨，氣溫顯著下降。10月20日（一）返工返學天氣又如何呢？星期一預料氣溫24至29°C，短暫時間有陽光，日間乾燥，濕度50-85%左右，稍後有一兩陣驟雨，吹北風5級，離岸及高地6級。

10月20日（一）分區天氣預報

10月21日（二）市區氣溫介乎22至26°C，錦田及打鼓嶺最低達19°C，將軍澳最低20°C風力增強吹北風5級，離岸6級及高地達7級。天文台預計大致多雲，有幾陣驟雨。而10月22日（三）大家應該更可感受到秋日涼意，市區氣溫介乎21至24°C，錦田及打鼓嶺同樣最低達19°C，但多了地區如將軍澳、沙田、上水、天水圍最低20°C，風力增強吹北風5級，離岸6級及高地達7級。天文台預計大致多雲，有幾陣驟雨。

10月21日（二）分區天氣預報

10月22日（三）分區天氣預報