香港中醫醫院12.11起啟用：首年資助全科門診$180、中藥處方僅$25

香港中醫醫院將於12月1日起分階段投入服務，將採用公私營協作模式營運，開院首年會提供門診及日間住院服務。最近醫院公佈收費詳情，首年資助全科門診每次$180，分科門診每次$250，中藥每天每處方$25。私營首年全科中醫門診每次$450起，中藥每天每處方$90起。另外，開業首年部分指定服務提供折扣體驗價，有需要市民可於11月1日起預約香港中醫醫院服務。

中醫醫院的門診部將有70個診症室和45個治療室，預計每年的門診量為31萬人次。

首年提供門診＋日間住院服務

香港中醫醫院位於將軍澳百勝角路一號，將採用公私營協作模式，並於12月1日起分階段投入服務。開院首年會提供門診及日間住院服務，並全面開展中醫六大分科服務，即中醫內科、中醫外科、中醫婦科、中醫兒科、中醫骨傷科及中醫針灸科，以及老年退化性疾病和中風後復康等12個專病項目。

中醫醫院將提供400張病床，包括250張住院病床、90張日間服務病床、40張兒科病床（包括住院和日間服務）以及20張臨床研究中心的病床。

香港中醫醫院的院徽以該院大樓外形為設計主體，結合「中」字在內。

政府資助的服務涵蓋全科門診、分科門診及綜合專職醫療門診。私營門診服務設有私家門診及綜合專職醫療門診。醫院日間住院服務亦同時涵蓋政府資助及市場導向私營兩類服務，首年共設有25張病床，主要處理需時較長或程序較複雜的中醫個案，為病人提供一站式多專業的全面治療。

資助服務收費安排

香港中醫醫院將採用公私營協作模式，先講資助服務收費，將以「套餐」與「簡易分項收費」原則設計。醫院亦設有醫療費用減免機制，獲全額減免醫療費用的病人，包括綜合社會保障援助受助人、長者院舍照顧服務券計劃級別‘0’的院舍券持有人，以及75歲或以上長者生活津貼受惠人。 其他有經濟困難而未能負擔醫療服務費用的病人，也可向醫院申請費用減免。

• 首年資助全科門診每次$180，中醫治療（包括針刺、灸法、骨傷推拿、拔罐及其他中醫治療）每次$180

• 首年資助分科門診每次$250，中醫治療（包括針刺、灸法、骨傷推拿、拔罐及其他中醫治療）每次$250

• 中藥每天每處方$25、西藥每項收費$5

• 資助綜合專職醫療門診如營養諮詢、物理治療、職業治療及言語治療每次$380

• 日間住院每個住院時段首年$450

• 開業首年部分指定服務更會提供原價七折至九折的體驗價

私營市場導向收費安排

• 市場導向收費以「簡易分項收費」與「組合式收費」原則設計。

• 首年全科中醫門診每次$450至$790（按中醫師類別收費）

• 中醫治療如針刺、灸法、骨傷推拿、拔罐首年每種治療$450至$630（按中醫師類別收費）

• 其他中醫治療首年每種治療$250（按中醫師類別收費）

• 中藥每天每處方$90起、西藥每項收費按個別藥物用量收費

• 綜合專職醫療門診如營養諮詢、物理冶療、職業冶療及言語冶療每種治療$700至$1780

• 日間住院首年每個住院時段$300至$700不等，視乎選擇四／三／單人房而定

• 開業首年部分指定服務更會提供原價八折至九折的體驗價

11月1日起接受預約服務

11月1日起，市民可透過網站或熱線電話（3121 3121）預約香港中醫醫院服務。此外，醫院的流動應用程式亦將於12月1日推出，市民可經流動應用程式預約服務，或於12月11日起親臨醫院預約登記。

香港中醫醫院

地址︰將軍澳百勝角路一號

電話︰3411 7455

www.cmhhk.org.hk