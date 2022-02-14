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最新投票︰2022-02-14
北京冬奧正進行得如火如荼，你最關注以下哪位運動員？
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平野步夢
谷愛凌
朱易
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羽生結弦
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平野步夢
2%
谷愛凌
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朱易
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黃大憲
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其他
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2022-02-14
本港感染人數持續上升，有學者建議港府應該要仿效內地實施封城，政務司司長李家超對現行社交距離措施有信心，強調暫時沒有考慮封城計劃。你點睇？
175
2022-02-14
北京冬奧正進行得如火如荼，你最關注以下哪位運動員？（本文）
2
2022-02-07
第五波疫情嚴峻，梁美芬、何君堯等15名立法會議員聯署去信特首，要求特區政府向中央請求支援，調派人手及資源來港協助進行全民強制檢測。你贊成推行全民強制檢測嗎？
443
2022-02-07
隨著虛擬資產的應用日增，港府擬加強對虛擬資產的監管，近日向立法會提交文件，建議修例推行「虛擬資產」服務提供者發牌制，以及貴重金屬及寶石交易商註冊制度，加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集，以確保香港營商環境穩健。你支持設立發牌制度嗎？
5
2022-02-04
本地第5波疫情仍然嚴峻，專家倡長者盡快接種疫苗防重症，你認為以下哪個方法可以提高長者接種新冠疫苗？
90
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2022-02-14
本港感染人數持續上升，有學者建議港府應該要仿效內地實施封城，政務司司長李家超對現行社交距離措施有信心，強調暫時沒有考慮封城計劃。你點睇？
(1200人參與)
175
贊成封城
34%
贊成「拆細」封區
41%
反對封城及封區
23%
無意見
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2022-02-14
北京冬奧正進行得如火如荼，你最關注以下哪位運動員？
(108人參與)
2
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