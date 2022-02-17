消息指港府擬在3月為全港750萬市民進行全民強制檢測，按身分證號碼劃分日期，每日檢測一百萬人，每人檢測三次，為期三周，但不會禁足。內地會派人協助採樣，部分樣本會送到深圳化驗。你贊成全民強制檢測嗎？（本文）