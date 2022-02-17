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  • 最新投票︰2022-02-17

    消息指港府擬在3月為全港750萬市民進行全民強制檢測，按身分證號碼劃分日期，每日檢測一百萬人，每人檢測三次，為期三周，但不會禁足。內地會派人協助採樣，部分樣本會送到深圳化驗。你贊成全民強制檢測嗎？(2294人參與)210

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