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最新投票︰2022-07-18
美國通脹高燒不退，市場預期聯儲下周將大手加息，本地銀行息率料同向上，你估計今年下半年香港樓市會如何發展？
(188人參與)
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2022-07-25
法改會建議訂立法例規管電腦網絡罪行，未經授權下取覽程式或數據為新訂罪行，不考慮是否有惡意成分，但會設「合理辯解」以平衡公眾利益。有業界人士指，新法例針對犯罪意圖的定義廣闊，憂慮市民容易墮入法網。你點睇法改會建議？
3
2022-07-18
港大微生物學系講座教授袁國勇、內科學系傳染病科主任孔繁毅等4名專家聯名撰文，提出本港應逐步放寬社交距離措施，透過低密度傳播產生的自然感染，加上疫苗接種，在冬季前產生「混合免疫」，避免醫療系統屆時崩潰。你認同這4位專家的建議嗎？
299
2022-07-18
美國通脹高燒不退，市場預期聯儲下周將大手加息，本地銀行息率料同向上，你估計今年下半年香港樓市會如何發展？（本文）
1
2022-07-11
醫務衞生局局長盧寵茂正研究「安心出行」實名制，並仿效內地、澳門等設「紅黃綠」健康碼，限制高風險人士出入部分處所。你點睇？
388
2022-07-11
運輸署建議限制司機座位前只可放兩部不可大於七吋的手機，甚至禁止司機在行車時觸碰手機。你認為此舉能否提升道路安全？
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2022-08-08
政府計劃明年9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，當中9公頃會興建公營房屋或作社區發展，餘下20公頃建議成為保育區，向市民開放。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為高球場極具生態和歷史價值，認為在狹小土地建屋不單供應有限，且會令區內人口上升、交通擠塞。你贊成收回部分高球場建屋嗎？
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2022-08-08
港府公布本周五(12日)起，配合「紅黃藍碼」縮短入境隔離檢疫日數，由目前7日酒店隔離改為「3+4」，即3日酒店隔離及4日家居隔離。你贊成縮短入境隔離檢疫日數嗎？
(83人參與)
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