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  • 最新投票︰2022-07-25

    政府去年修例容許非本地培訓醫生來港執業，但有議員質疑揀選認可的醫學院時，只考慮用英語授課的課程，變相排除大部分內地醫學院。醫務衛生局局長盧寵茂回應，由於有關課程的授課語言，要與香港兩間醫學院可以比擬，所以特別註冊委員會要受此限制。你認為政府應否考慮修例？(577人參與)134

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