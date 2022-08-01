政府去年修例容許非本地培訓醫生來港執業，但有議員質疑揀選認可的醫學院時，只考慮用英語授課的課程，變相排除大部分內地醫學院。醫務衛生局局長盧寵茂回應，由於有關課程的授課語言，要與香港兩間醫學院可以比擬，所以特別註冊委員會要受此限制。你認為政府應否考慮修例？（本文）