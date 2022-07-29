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  • 最新投票︰2022-07-25

    法改會建議訂立法例規管電腦網絡罪行，未經授權下取覽程式或數據為新訂罪行，不考慮是否有惡意成分，但會設「合理辯解」以平衡公眾利益。有業界人士指，新法例針對犯罪意圖的定義廣闊，憂慮市民容易墮入法網。你點睇法改會建議？(135人參與)3

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