法改會建議訂立法例規管電腦網絡罪行，未經授權下取覽程式或數據為新訂罪行，不考慮是否有惡意成分，但會設「合理辯解」以平衡公眾利益。有業界人士指，新法例針對犯罪意圖的定義廣闊，憂慮市民容易墮入法網。你點睇法改會建議？（本文）