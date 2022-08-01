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  • 最新投票︰2022-07-29

    財政司司長陳茂波重提郊野公園邊陲建屋建議，指大欖隧道西南面用地若建公營房屋，可提供3.5萬個單位，能縮短公屋輪候時間至5年內。你贊成這個建議嗎？(387人參與)45

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