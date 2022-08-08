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  • 最新投票︰2022-08-08

    政府計劃明年9月收回粉嶺高爾夫球場32公頃用地，當中9公頃會興建公營房屋或作社區發展，餘下20公頃建議成為保育區，向市民開放。行政會議召集人、新民黨主席葉劉淑儀認為高球場極具生態和歷史價值，認為在狹小土地建屋不單供應有限，且會令區內人口上升、交通擠塞。你贊成收回部分高球場建屋嗎？(414人參與)45

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