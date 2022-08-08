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  • 最新投票︰2022-08-08

    港府公布本周五(12日)起，配合「紅黃藍碼」縮短入境隔離檢疫日數，由目前7日酒店隔離改為「3+4」，即3日酒店隔離及4日家居隔離。你贊成縮短入境隔離檢疫日數嗎？(83人參與)5

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