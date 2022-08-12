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  • 最新投票︰2022-08-12

    2019年11月上水擲磚案，兩批不同人士互相擲磚，期間一名年約70歲清潔工倒地翌日不治。兩名青年誤殺罪不成立，但暴動罪成囚5年半。你點睇判刑？(346人參與)79

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