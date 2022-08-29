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最新投票︰2022-08-29
政務司司長陳國基表示，目前正與內地商討通關事宜，提出「逆向隔離」政策，市民要先在香港隔離後才可回內地，並指內地當局反應正面，你是否支持「逆向隔離」？
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2022-08-29
政務司司長陳國基表示，目前正與內地商討通關事宜，提出「逆向隔離」政策，市民要先在香港隔離後才可回內地，並指內地當局反應正面，你是否支持「逆向隔離」？（本文）
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2022-08-29
防疫措施再度收緊，昨日起，超過8名顧客在有共同目的下，一同於餐廳用膳即屬「宴會」，在進入處所前要出示24小時內快測陰性結果，惟有聲音指措施沒太大作用，為市民造成更多不便，你贊成相關措施嗎？
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2022-08-22
粉嶺高爾夫球場撥地建屋近日再起爭議。環境諮詢委員會日前商討未能決議，暫緩決定，須再做生態研究，最快8個月後提交續審。立法會議員黃元山表示，「土地大辯論」已陳述利弊及得出結論，現屆政府應專心落實執行。本土研究社成員陳劍青則指若地方有生態價值，應收回做生態公園。你點睇？
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2022-08-22
安老院舍經營者、安老事務委員會委員李輝早前在電台節目表示，擔心病毒量低的長者被送回院舍後，或會感染其他院友，促請當局安排他們在返回院舍前，暫住「中轉站」7至14日。醫管局總行政經理關慧敏則強調在CT值大於30、確保無傳染性後才會送回院舍。你贊成設立中轉站嗎？
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2022-08-15
政府啟動為期3個月的打擊衞生黑點計劃，政務司副司長卓永興表示留意到報章引述有市民提議把現時1500元的亂拋垃圾罰款額提高至10000元，並稱政府會為相關罰款額作考量，你認為若提高亂拋垃圾罰款額至1萬元是否合理？
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2022-08-29
政務司司長陳國基表示，目前正與內地商討通關事宜，提出「逆向隔離」政策，市民要先在香港隔離後才可回內地，並指內地當局反應正面，你是否支持「逆向隔離」？
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2022-08-29
防疫措施再度收緊，昨日起，超過8名顧客在有共同目的下，一同於餐廳用膳即屬「宴會」，在進入處所前要出示24小時內快測陰性結果，惟有聲音指措施沒太大作用，為市民造成更多不便，你贊成相關措施嗎？
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