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  • 最新投票︰2022-08-29

    防疫措施再度收緊，昨日起，超過8名顧客在有共同目的下，一同於餐廳用膳即屬「宴會」，在進入處所前要出示24小時內快測陰性結果，惟有聲音指措施沒太大作用，為市民造成更多不便，你贊成相關措施嗎？(50人參與)5

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