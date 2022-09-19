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    新冠「流感化」爆論戰，日前梁柏賢、何柏良等專家指自5月後新冠病死率已降至約0.1%，與流感相若。醫衞局局長盧寵茂昨撰文，斥有人「利用數據說話」，誤導市民輕視疫情。你支持哪一方說法？(482人參與)203

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