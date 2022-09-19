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    新思維提出對《施政報告》建議，主席兼立法會議員狄志遠指出，給予反修例事件被捕年輕人更多更新機會，及從寬處理未起訴的被捕人，能促進社會和諧，或對回復社會民心穩定有正面作用。你認同狄志遠的看法嗎？(409人參與)201

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