對於本港多項國際大型體育盛事取消，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒指，很多海外地方在核酸檢測方面不方便，既然抵港人士入境後亦要接受檢測，特區政府應果斷取消登機來港前須核酸檢測的要求，以免阻礙商界來港做生意。你贊成林健鋒的建議嗎？（本文）