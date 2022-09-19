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最新投票︰2022-09-19
對於本港多項國際大型體育盛事取消，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒指，很多海外地方在核酸檢測方面不方便，既然抵港人士入境後亦要接受檢測，特區政府應果斷取消登機來港前須核酸檢測的要求，以免阻礙商界來港做生意。你贊成林健鋒的建議嗎？
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2022-09-19
新思維提出對《施政報告》建議，主席兼立法會議員狄志遠指出，給予反修例事件被捕年輕人更多更新機會，及從寬處理未起訴的被捕人，能促進社會和諧，或對回復社會民心穩定有正面作用。你認同狄志遠的看法嗎？
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2022-09-19
對於本港多項國際大型體育盛事取消，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒指，很多海外地方在核酸檢測方面不方便，既然抵港人士入境後亦要接受檢測，特區政府應果斷取消登機來港前須核酸檢測的要求，以免阻礙商界來港做生意。你贊成林健鋒的建議嗎？（本文）
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2022-09-16
新冠「流感化」爆論戰，日前梁柏賢、何柏良等專家指自5月後新冠病死率已降至約0.1%，與流感相若。醫衞局局長盧寵茂昨撰文，斥有人「利用數據說話」，誤導市民輕視疫情。你支持哪一方說法？
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2022-09-13
香港言語治療師總工會5名成員涉串謀刊印及分發《羊村守衛者》等3本繪本，串謀發布煽動刊物罪成，各被判囚19個月。你點睇判刑？
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新界青年聯會及青研香港近日舉行青年置業研討會，青年聯會主席鄧灝康建議政府豁免35歲以下、首次購買800萬以下自住私樓之年輕人的印花稅，以鼓勵青年置業，你支持嗎？
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2022-09-19
新思維提出對《施政報告》建議，主席兼立法會議員狄志遠指出，給予反修例事件被捕年輕人更多更新機會，及從寬處理未起訴的被捕人，能促進社會和諧，或對回復社會民心穩定有正面作用。你認同狄志遠的看法嗎？
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2022-09-19
對於本港多項國際大型體育盛事取消，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒指，很多海外地方在核酸檢測方面不方便，既然抵港人士入境後亦要接受檢測，特區政府應果斷取消登機來港前須核酸檢測的要求，以免阻礙商界來港做生意。你贊成林健鋒的建議嗎？
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