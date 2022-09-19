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  • 最新投票︰2022-09-19

    對於本港多項國際大型體育盛事取消，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒指，很多海外地方在核酸檢測方面不方便，既然抵港人士入境後亦要接受檢測，特區政府應果斷取消登機來港前須核酸檢測的要求，以免阻礙商界來港做生意。你贊成林健鋒的建議嗎？(113人參與)2

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