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  • 最新投票︰2022-09-23

    醫護人手不足，醫管局全方位引入內地醫護處理臨床工作。醫管局主席范鴻齡指須設恒常「大灣區醫療人才庫」，短期將引入數名醫生，並會安排300名護士來港，參與前線工作。你點睇醫管局引入內地醫護來港？(222人參與)130

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