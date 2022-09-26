etnet TV
新聞
股票
N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
N
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
社創SoIN
報價
|
極速報價
|
全文搜索
會員
產品服務 / 串流版
設定
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
健康
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
投票區
最新投票︰2022-09-26
本港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊 Mil Mill」因不獲業主科技園續租，或於年底停業。有關注環保的市民發起「一人一信」行動，促請環境局介入事件。你認為港府應該為Mil Mill提供更多援助嗎？
(43人參與)
4
我要投票
意見︰
應該
不應該
無意見
遞交
重設
投票結果 (43人參與)
應該
65%
不應該
33%
無意見
2%
我要回應
更多投票
2022-09-26
英鎊兌美元弱勢持續，繼上周五單日貶值3.6%，今繼續尋底，你會否趁低吸納英鎊博反彈？
27
2022-09-26
本港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊 Mil Mill」因不獲業主科技園續租，或於年底停業。有關注環保的市民發起「一人一信」行動，促請環境局介入事件。你認為港府應該為Mil Mill提供更多援助嗎？（本文）
4
2022-09-23
醫護人手不足，醫管局全方位引入內地醫護處理臨床工作。醫管局主席范鴻齡指須設恒常「大灣區醫療人才庫」，短期將引入數名醫生，並會安排300名護士來港，參與前線工作。你點睇醫管局引入內地醫護來港？
256
2022-09-19
新思維提出對《施政報告》建議，主席兼立法會議員狄志遠指出，給予反修例事件被捕年輕人更多更新機會，及從寬處理未起訴的被捕人，能促進社會和諧，或對回復社會民心穩定有正面作用。你認同狄志遠的看法嗎？
395
2022-09-19
對於本港多項國際大型體育盛事取消，行政會議成員、經民聯立法會議員林健鋒指，很多海外地方在核酸檢測方面不方便，既然抵港人士入境後亦要接受檢測，特區政府應果斷取消登機來港前須核酸檢測的要求，以免阻礙商界來港做生意。你贊成林健鋒的建議嗎？
3
延伸閱讀
台灣選舉文化株連九族
新文章
伊朗:頭巾惹的禍
新文章
性感開窿Look現身台慶亮燈 陳瀅否認扮大牌推劇
新文章
英鎊急挫港人受惠 升學8折買樓75折
新文章
提倡雪卵津貼五萬成焦點
新文章
【FOCUS】日圓「病貓」也發威 基本面未改難止血
放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
數碼世代
管理心法
創科Hot Talk
《2022數據威脅報告》揭企業雲端部署暗藏危機 專家教路三招揀一站式數據安全平台
邵看新經濟
．
邵志堯
Web 3.0｜「去中心化」令虛擬資產無保障？一文看清WEB 1.0、WEB 2.0和Web 3.0大不同！
數碼轉型
數碼轉型趨勢持續！每26個職位爭1個人！科企夥教育機構培育網安人才
智城物語
．
方展策
Disney+反超Netflix，成串流平台龍頭！Netflix推低價廣告訂閱反擊，搶攻亞太區市場？
智慧城市3.0
．
鄧淑明
驅動智慧城市發展，求「才」若渴！全港首間GIS學院今年成立，培養空間智慧人才
智叻生活
．
Ada Chow
甚麼是元宇宙？各有解讀！需擁有這6大特性！元宇宙產業鏈分邊7個層次？
電商教室
．
Adrian Mak
Phygital 時代來臨！網店不再冷冰冰？3 招令網購體驗更人性化！
Pris形象教室
．
Priscilla Chan
入秋了！披肩、帽子，這5項配飾選對了，普通穿搭氣質秒變！
HR唔易做
．
邱力迅
餐飲復常外賣需求仍大！如何兼備外賣品質和製作速度？餐廳老闆必看5個重點！
我做Marketing
．
Michael & Derek
搵工面試│由自我介紹到詳談工作：緊記說重點不累贅，掌握節奏對答如流！
辦公室政治
．
潘少權
上司未上任即發號司令？提防有人暗放冷箭
新文章
小薯茶水間
特區護照續期｜0+3措施促「報復式外遊」！5個方法申請特區護照！無需預約、不設限額？一文睇晒申請步驟／相片規格／費用
新文章
銷售達人
．
梁子驄 Brian
從食剩月餅得到銷售啟發！好味道不如講禮數？識得玩「文字遊戲」就有好銷路？
行政人員
起用MIRROR、郭富城宣傳！持續開新店！麥當勞疫下3招創新：不能只活在當下！
新文章
最緊要健康
Keep住運動
素煮意
Feature
每天10分鐘！改善假胯寬、臀部凹陷！網民實試超有感簡易瘦腿美臀操，兩周即瘦一圈！
走肉廚房
．
李美怡 Cathy Lee
突如其來的地震，但願這個素甜品可安慰人心！今期食譜：芒果奇異千層餅
走肉廚房
．
李美怡 Cathy Lee
解秋燥兼安慰勞累心靈！今期素甜點：濃郁美味「南瓜朱古力軟餅」
素心Cook
．
藍婷
無五辛素菜！香噴噴「沙茶金菇粉絲素燉牛肉」，粉絲索盡惹味醬汁，正！
精選文章
小薯茶水間
．
Christy Yiu
電力吸血鬼 | 閒置電器耗電量驚人！環保網站公開5種悄悄「食電」裝置！最估唔到係邊樣？增加幾多電費？機電處教慳電貼士
1
陳世味道
放下婚姻、減掉55磅！米芝蓮兩星廚師由內到外大蛻變：創新精緻青瓜花、甜蝦啫喱慕絲、鴨肝咖啡茶碗蒸、紅鯔魚梳乎厘
小薯茶水間
．
Ariel Chan
35歲退休不是夢？美國打工仔10招儲百萬美元提早退休！熱情不可當飯食？點將朋友圈升級？
小薯茶水間
．
Yan Law
網絡注目！「安靜辭職」、原職躺平成打工新態度！老闆有何「安靜解僱」反撃招數？有無用？
玩樂 What’s On
．
Yan Law
迪士尼D23粉絲大會｜點只真人版《小美人魚》上映！搶先揭曉迪士尼／Pixar／Marvel等18套電影、22部Disney+影集！邊套最令人期待？
職場英語教室
「次貨」、「性價比」英文是甚麽？ 25個從事銷售業必學詞彙及例句
Foodie What’s On
．
Christy Yiu
豪華餅店結業｜九龍城半世紀老字號月底告別！5大名物推介：日賣3千熱辣辣酥皮蛋撻／碩果僅存懷舊花卷／發哥至愛合桃蛋糕
風水蔣知識
煞氣有好多種！你屋企有無聲煞、光煞、味煞？聽到流水聲、見到閃光、聞到臭味隨時招禍？有無辦法改善？
Foodie What’s On
．
Katty
9月、10月酒店自助餐 | 編輯部6間精選推介：勁食海鮮火焰卜卜蜆／$280有找任食即開生蠔／多款邪惡鴨肝／黑松露芝士噴泉+片皮鴨／爐端燒加送拖羅
1
鹹蝦燦假日煮場
和洋風「木魚湯帶子意粉」，清新鮮甜不膩口！如何做出西日Feel？靠一種關鍵材料
投票區
2022-09-26
英鎊兌美元弱勢持續，繼上周五單日貶值3.6%，今繼續尋底，你會否趁低吸納英鎊博反彈？
(162人參與)
27
會
18%
不會
81%
無意見
1%
我要投票
我要回應
2022-09-26
本港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊 Mil Mill」因不獲業主科技園續租，或於年底停業。有關注環保的市民發起「一人一信」行動，促請環境局介入事件。你認為港府應該為Mil Mill提供更多援助嗎？
(43人參與)
4
我要投票
我要回應
健康好人生
石鏡泉、吳國雄
終點在望 打齊針 勿遲疑
健康大晒
最新疫情｜新增5,231宗本地個案！李家超公布4個便利來港措施，包括入境檢疫改「0+3」、未打2針港人可回港！下周一起生效！
梁若芊
哀莫大於無Insight（上）：為甚麼人會進入無自知之明和自省狀態？有冇得救？
曾欣欣
可可精華VS綜合維他命補充劑！邊個更能鞏固長者認知功能？結果讓研究人員大感意外！
健康解「迷」
年過40易受痛症及三高夾擊！參加「健康起步計畫」，腰圍、體重、血壓改善！3個月見效！
lolo
【路路笑談中】 靜待的藝術
健康解「迷」
體重過高、常上落樓梯，雙膝關節易退化！膝蓋有聲響是早期跡象！一個動作即Check有無勞損
古錦榮
發現自己不愛而逃婚，是負責任還是不負責任的行為？
譚莉英
戴銀手鐲發黑是體內有毒？身體出現這4個狀況就是毒素過多警號！針灸排毒效果立竿見影
註冊中醫師楊明霞
秋天養生｜眼乾、喉嚨乾涸、小便黃？是秋燥！咩體質最易受秋燥影響？教你焗茶滋陰潤燥、益精血
DIVA CHANNEL
Fashion
>
時裝延想
虛擬世界裏的平行時空：將Fashion Week搬上Metaverse，是時尚界的新篇章？
Beauty
>
識食Hea住瘦
防腦退化？還可以減肥？5個關於膽鹼小知識！大部分人攝取不足！吃甚麼可吸收？
Travel & Dining
>
「世」界味覺之旅
新加坡名廚創意法國菜！像糖果的鱒魚、北海道帶子「餃子」、印度版焗蟹蓋、星洲黑胡椒配澳洲KIWAMI和牛，8道菜Tasting Menu驚喜滿滿
Art & Living
>
夢囈之上
李思汝 Afa Annfa 個展「When Green Meets Red」：人們忘了在跟別人接吻時，同時也在親吻著自己
Sex & Love
>
Fifty Shades of Love
避孕不再是女性事？男性也可分擔責任？We-Vibe發表，未來的兩大男性避孕方式
Beauty
>
Get it Beauty！
做好潔面程序，讓護膚事半功倍！兩款高科技潔面，讓肌膚愈洗愈白滑
Sex & Love
>
性治療師手記
發現自己不愛而逃婚，是負責任還是不負責任的行為？
Art & Living
隱藏於都爹利街的私人雪茄會所C+：富東方韻味的設計，為浮躁的心靈覓得一絲沉穩
Fashion
這個秋天穿上Cashmere吧！超模Gigi Hadid自家輕奢針織品牌！輕柔舒適、簡約百搭，價格還很親民！
Travel & Dining
>
酒意人生
新舊世界的謬誤與偏見：隨著世界一體化，品酒仍把新舊世界過度分明，不合時宜了？
生活
DIVA
健康好人生
et
net
社創SoIN
HKSEC 2022-23開幕典禮
et
net
Member Zone 會員專區
加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！
【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜
關鍵字：
：
立法會
選舉
90後
土地發展
中美關係
大灣區
烏克蘭
拜登
新冠肺炎
國安法
大國博弈
共同富裕
時事要聞
新文章
娛樂情報
新文章
FOCUS
政經范局
N
范強
政是有心
余君雋
立會透視鏡
馬天娜
雷鳴天下
雷鼎鳴
容我世說
張翠容
新文章
威少看世界
張少威
飛常談
鄧飛
台灣熱話
姚超文
新文章
暢所欲妍
屈穎妍
論盡中港台
岑逸飛
葉劉的地球儀
葉劉淑儀
新文章
全城聚焦點
N
小事大意義
政•漫
只野仁
關鍵字：
：
買樓
退休
理財
人民幣
通脹
A股
年金
加密貨幣
新股
中國恒大
陶冬天下
陶冬
新文章
缸邊隨筆
石鏡泉
新文章
市場最熱點
新文章
快樂退休
曾智華
新文章
我要退休
羅國森
金錢世界
方元
財識兼收
止凡
新文章
樓市亮話
湯文亮
樓市點評
汪敦敬
中環人
溫天納
女子愛財
唐德玲
基金債券攻略
N
凌風
Make Money
經濟不停學
親子理財
李錦
呈分試 你要知
N
生財有道
圖窮秘現
N
羅家聰
關鍵字：
：
數碼營銷
創業
OL
管理
Fintech
Smart Living
小薯茶水間
新文章
職場英語教室
Zephyr Yeung
玄來更精彩
黃美雲
行政人員
新文章
有種生活
風水蔣知識
命運占星台
占星師 Jupiter
我做Marketing
Michael & Derek
辦公室政治
潘少權
新文章
形象UP！
藍婷
廣告背後
袁靜
Pris形象教室
Priscilla Chan
銷售達人
梁子驄 Brian
飛凡年輕夢
好書看多點
HR唔易做
N
邱力迅
關鍵字：
：
創科
數碼轉型
數碼
改朝換代Digital
Jimmy Leung
新文章
智城物語
方展策
創科Hot Talk
智叻生活
Ada Chow
智慧城市3.0
鄧淑明
邵看新經濟
邵志堯
數碼轉型
電商教室
Adrian Mak
跨境營商戰略
Rebecca Wong
疫市新常態
夢想本應翱翔
N
周駱美琪（Cindy）
關鍵字：
：
心理情緒
運動
抗癌
瘦身
都市病
上班族
安老
銀髮族
識食
健康好煮意
名人專訪
低卡零食站
健康大晒
健康解「迷」
新文章
欣欣食乜嘢
曾欣欣
食療新意思
陳沛思
中醫話
美女中醫
譚莉英
新文章
健康快車
石鏡泉、吳國雄
安老職人
羅凱寧Stephanie
Dr C&C醫生健康教室
N
陳婉晴醫生（Cheryl）、盧敬欣醫生（Cathy）
Call Me Doctor
N
綠路閑人
lolo
新文章
都市痛症
Oscar 治療師
走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
心理攻防戰
梁若芊
輕養生
註冊中醫師楊明霞
素心Cook
藍婷
健康「膚」識
陳湧
馬拉松週記
馮華添
拆解耳鼻喉
黃德彰
伴你同行
麥棨諾
抗癌，我有計
健康醫思一點通
醫生教室
「肺」事講清楚
樂齡科技
無痛追夢
2021健康同行夥伴大獎
N
醫言相信
關鍵字：
：
食譜
美食地圖
試食報告
甜品
米芝蓮
週末好去處
小食
消委會
家電
打卡熱點
輕旅行
本地遊
著數優惠
新餐廳
名店
我家私房菜
韋太
Foodie What’s On
新文章
玩樂 What’s On
新文章
Shopping What’s On
料理NatFix
湯水達人Natalie
鬆一鬆
通通
陳世味道
陳俊偉
手機情報站
徐帥
著數速遞
新文章
足球俱樂部
主教練
鹹蝦燦假日煮場
John Rocha 鹹蝦燦
吾港吾知
N
吾港吾知
尋‧情‧味
N
香港老舖記錄冊
肥碌大食遊
N
曾智華
語言
香港站
中国站
ENG
轉色
產品服務
串流報價服務
數據庫及數碼解決方案
流動數碼平台
串流報價服務
串流版IQ登入
產品簡介
申請服務
支援
加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！
【DIVA Bonus】賞POME海洋納米5秒祛皺眼膜
全城最齊新股資訊，etnet一網打盡
投資組合
股票組合
會員登入
登記成為新會員
會員專區
etnet.com.hk
etnet TV
最新影片
人氣影片
男男女女．嘉點情趣
hot talk 1點鐘
開市Good Morning
名嘴系列
政經專訪
3分鐘熱炒股點評
陶觀天下
練好基本功
1分鐘學投資
MQ操作教學
IQ操作教學
風水蔣知識
Call Me Doctor
ArtInvest
非常人物
名廚煮場
吾港吾知
吃喝玩樂
輕養生
Gym Come True
時尚潮流
素心Cook
產品及服務
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
N
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
N
公司資料庫
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯商品
N
主頁
新聞
名家論匯
定存息率
英鎊定存息率
N
加密貨幣
互動圖表分析
人民幣産品
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
健康
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
識食
運動瘦身
兩性
健康小Tips
上班族
銀髮族
都市病
心理情緒
抗癌
健康透視
Video
社創SoIN
社創SoIN主頁
專題
新聞
社區項目
圈中人語
社企廊
Video