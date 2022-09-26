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  • 最新投票︰2022-09-26

    本港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊 Mil Mill」因不獲業主科技園續租，或於年底停業。有關注環保的市民發起「一人一信」行動，促請環境局介入事件。你認為港府應該為Mil Mill提供更多援助嗎？(43人參與)4

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