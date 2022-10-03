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田北辰表示0+0是勢在必行，只是時間問題，惟最大障礙是核酸安排，建議以快測代替核酸檢測，你是否同意他的說法？
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2022-10-03
田北辰表示0+0是勢在必行，只是時間問題，惟最大障礙是核酸安排，建議以快測代替核酸檢測，你是否同意他的說法？（本文）
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2022-10-03
社區組織協會一項調查顯示，近4萬個非長者單身人士蝸居在不適切居所，導致一人床位及板房亂象，故促請政府大幅增加非長者單身人士的公屋編配額，並取消年齡計分制，額外為長期獨居申請人加分，以提高上樓機會。你點睇？
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2022-09-26
英鎊兌美元弱勢持續，繼上周五單日貶值3.6%，今繼續尋底，你會否趁低吸納英鎊博反彈？
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2022-09-26
本港唯一一間紙包飲品盒回收廠「喵坊 Mil Mill」因不獲業主科技園續租，或於年底停業。有關注環保的市民發起「一人一信」行動，促請環境局介入事件。你認為港府應該為Mil Mill提供更多援助嗎？
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2022-09-23
醫護人手不足，醫管局全方位引入內地醫護處理臨床工作。醫管局主席范鴻齡指須設恒常「大灣區醫療人才庫」，短期將引入數名醫生，並會安排300名護士來港，參與前線工作。你點睇醫管局引入內地醫護來港？
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2022-10-03
田北辰表示0+0是勢在必行，只是時間問題，惟最大障礙是核酸安排，建議以快測代替核酸檢測，你是否同意他的說法？
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2022-10-03
社區組織協會一項調查顯示，近4萬個非長者單身人士蝸居在不適切居所，導致一人床位及板房亂象，故促請政府大幅增加非長者單身人士的公屋編配額，並取消年齡計分制，額外為長期獨居申請人加分，以提高上樓機會。你點睇？
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