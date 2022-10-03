社區組織協會一項調查顯示，近4萬個非長者單身人士蝸居在不適切居所，導致一人床位及板房亂象，故促請政府大幅增加非長者單身人士的公屋編配額，並取消年齡計分制，額外為長期獨居申請人加分，以提高上樓機會。你點睇？（本文）