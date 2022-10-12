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  • 最新投票︰2022-10-10

    本港人才流失問題愈趨嚴重，經民聯立法會議員林健鋒指出，預計李家超任內首份《施政報告》將在吸引人才方面出擊。他建議取消港人及外來人才的首次置業印花稅，協助年輕人上樓，若外來人才置業3年內離港，則要補回首次置業印花稅。你認為首置免稅有助搶人才嗎？(330人參與)187

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