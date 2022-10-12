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俄羅斯鋼鐵大亨莫爾達紹夫超級豪華遊艇「Nord」上周三起停泊在香港，引起外國熱議。美警告港，但港府表明不會亦無權實施其他司法區的單方面制裁。你認為港府應怎樣做？
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2022-10-12
俄羅斯鋼鐵大亨莫爾達紹夫超級豪華遊艇「Nord」上周三起停泊在香港，引起外國熱議。美警告港，但港府表明不會亦無權實施其他司法區的單方面制裁。你認為港府應怎樣做？（本文）
35
2022-10-10
本港人才流失問題愈趨嚴重，經民聯立法會議員林健鋒指出，預計李家超任內首份《施政報告》將在吸引人才方面出擊。他建議取消港人及外來人才的首次置業印花稅，協助年輕人上樓，若外來人才置業3年內離港，則要補回首次置業印花稅。你認為首置免稅有助搶人才嗎？
187
2022-10-10
政府近日就「三隧分流」政策方向提出不同時段不同收費方案，繁忙時段紅隧及東隧擬加價20元，西隧則可減價最多10元，而非繁忙時段，三隧則同時減價，你點睇？
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2022-10-03
田北辰表示0+0是勢在必行，只是時間問題，惟最大障礙是核酸安排，建議以快測代替核酸檢測，你是否同意他的說法？
661
2022-10-03
社區組織協會一項調查顯示，近4萬個非長者單身人士蝸居在不適切居所，導致一人床位及板房亂象，故促請政府大幅增加非長者單身人士的公屋編配額，並取消年齡計分制，額外為長期獨居申請人加分，以提高上樓機會。你點睇？
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2022-10-12
俄羅斯鋼鐵大亨莫爾達紹夫超級豪華遊艇「Nord」上周三起停泊在香港，引起外國熱議。美警告港，但港府表明不會亦無權實施其他司法區的單方面制裁。你認為港府應怎樣做？
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2022-10-10
本港人才流失問題愈趨嚴重，經民聯立法會議員林健鋒指出，預計李家超任內首份《施政報告》將在吸引人才方面出擊。他建議取消港人及外來人才的首次置業印花稅，協助年輕人上樓，若外來人才置業3年內離港，則要補回首次置業印花稅。你認為首置免稅有助搶人才嗎？
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