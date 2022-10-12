  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
投票區
  • 最新投票︰2022-10-12

    俄羅斯鋼鐵大亨莫爾達紹夫超級豪華遊艇「Nord」上周三起停泊在香港，引起外國熱議。美警告港，但港府表明不會亦無權實施其他司法區的單方面制裁。你認為港府應怎樣做？(304人參與)35

    我要投票

    • 意見︰
    • 按美方要求，拒遊艇泊港
    • 不遵美制裁，讓遊艇泊港
    • 無意見
    遞交
    重設

    投票結果 (304人參與)

    • 按美方要求，拒遊艇泊港
      • 10%
    • 不遵美制裁，讓遊艇泊港
      • 87%
    • 無意見
      • 3%
我要回應

更多投票

延伸閱讀

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk