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  • 最新投票︰2022-10-17

    國家主席習近平在「二十大」表示，會以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力。你認為兩岸和平統一的最大障礙是甚麼？(646人參與)179

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