etnet TV
新聞
股票
N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
N
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
社創SoIN
報價
|
極速報價
|
全文搜索
會員
產品服務 / 串流版
設定
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
健康
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
投票區
最新投票︰2022-10-17
工聯權委指出政府的外判政策是製造「貧窮勞工」的原兇之一，由於政府的採購策略仍維持「價低者得」，承辦商以僅高於最低工資的薪酬聘用員工以節省開支，工聯權委建議政府全面審視外判制度，實際需要的崗位改為長期聘用，最少支付「生活工資」，你是否認同此說法？
(94人參與)
1
我要投票
意見︰
認同
不認同
無意見
遞交
重設
投票結果 (94人參與)
認同
43%
不認同
53%
無意見
4%
我要回應
etnet即市焦點
【匯市Easy叻】圓匯試穿150，年底臨近平倉勁！
更多投票
2022-10-19
李家超發表首份施政報告，你最喜歡哪一個部分？
140
2022-10-17
國家主席習近平在「二十大」表示，會以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力。你認為兩岸和平統一的最大障礙是甚麼？
179
2022-10-17
工聯權委指出政府的外判政策是製造「貧窮勞工」的原兇之一，由於政府的採購策略仍維持「價低者得」，承辦商以僅高於最低工資的薪酬聘用員工以節省開支，工聯權委建議政府全面審視外判制度，實際需要的崗位改為長期聘用，最少支付「生活工資」，你是否認同此說法？（本文）
1
2022-10-12
俄羅斯鋼鐵大亨莫爾達紹夫超級豪華遊艇「Nord」上周三起停泊在香港，引起外國熱議。美警告港，但港府表明不會亦無權實施其他司法區的單方面制裁。你認為港府應怎樣做？
265
2022-10-10
本港人才流失問題愈趨嚴重，經民聯立法會議員林健鋒指出，預計李家超任內首份《施政報告》將在吸引人才方面出擊。他建議取消港人及外來人才的首次置業印花稅，協助年輕人上樓，若外來人才置業3年內離港，則要補回首次置業印花稅。你認為首置免稅有助搶人才嗎？
190
延伸閱讀
守江山 守的是人民的心
新文章
傳戲假情真譜姊弟戀 呂爵安袁澧林IG「洩蜜」
新文章
流失大勁搶人 企業預告明年加薪3.6% 工程IT大學生起薪逾1.8萬
新文章
施政報告中的「魔鬼」細節
新文章
【FOCUS】施政報告顯新風格 深層次矛盾仍待解
電視劇《王冠》令英國政客不安
放大顯示
風水蔣知識
職場新常態
數碼世代
管理心法
創科Hot Talk
電訊商擴5G業務！MIRROR吸金力功不可沒？csl.：下一步建虛擬大樓、推自家NFT！
邵看新經濟
．
邵志堯
房地產科技｜與金融科技、共享經濟相互重疊？跳出框架思考！淺談PropTech最新發展情況
智叻生活
．
Ada Chow
智慧城市｜離不開「綠色」和「可持續」理念？智慧家居市場啟發點，與5G技術、無線通訊有關？
智慧城市4.0
．
鄧淑明
全球建造業挑戰：環保、成本取平衡！組裝合成建築方案既省時又環保，值得推動？
電商教室
．
Adrian Mak
PayPal《2022年無國界商務報告》出爐！學懂3大消費者關鍵轉變，開拓國際電商市場！
智城物語
．
方展策
輸入文字生成大師級作品！AI製圖工具掀新熱潮，背後卻隱藏種族性別歧視、版權問題？
行政人員
提供跨境工作福利！啟動內部發展計劃！數碼營銷公司採「人性化管理」，防人才流失
辦公室政治
．
潘少權
面對辦公室鬥爭，逃避定反擊？明白一切都是時勢使然，氣定神閒是最好的回應！
Pris形象教室
．
Priscilla Chan
職場裏的「頭」等大事！打造幹練、知性形象！Pixie、Bob、Lob，哪一種髮型最適合你？
HR唔易做
．
邱力迅
照顧者、家庭主婦重返職場！只能做兼職、臨時工？推動友善就業，政府、企業有責！
小薯茶水間
2022《金融時報》全球EMBA排行榜｜科大凱洛格EMBA課程11度膺「全球第一」！畢業生年薪高達500萬？中大課程跌咁多位？（附完整排名）
銷售達人
．
梁子驄 Brian
奇招制勝！銷售就是不停進攻？有時以退為進反成最強突擊，提升成交機會
我做Marketing
．
Michael & Derek
WhatsApp辭職得唔得？需要遞信嗎？辭職要有體面係為留後路
最緊要健康
Keep住運動
素煮意
Feature
6式改善消化瑜伽動作推介！排氣式趕走胃氣脹、眼鏡蛇式、嬰兒式紓緩腸胃不適；定期伸展還可改善腰背痠痛！
走肉廚房
．
李美怡 Cathy Lee
氣溫驟降！要暖身心！今期素甜品：梨子雪耳蓮藕糖水
走肉廚房
．
李美怡 Cathy Lee
東北風影響，秋意濃濃！懷念圍爐燒烤炭火香！今期食譜：韓風芝麻葉包菇
素心Cook
．
藍婷
素食點心！簡單做「羊肚菌素燒賣」！香噴噴口感一流，唔食素都喜歡！羊肚菌有咩益處？
素心Cook
．
藍婷
10分鐘做好！甘香酥脆「羽衣甘藍伴香酥素雞翼」，一止葷食心癮！
精選文章
小薯茶水間
．
Yan Law
八達通換卡｜舊版八達通每年扣20元行政費！點分辨舊卡？幾時開始徵收？一文睇晒免費更換新卡須知／地點
主場·日本
日本自由行 | 開關後4間最想住的東京新酒店！最方便購物澀谷新場上蓋酒店、最近東京都心溫泉旅館、抵住東京迪士尼Toy Story酒店
Foodie What’s On
．
YY
大家返晒鄉下日本遊！Omakase有位喇！天后隱世廚師發辦正店！CP值超高、有變化！$1,200吃齊時令秋刀、岩蠔、鮑魚鍋飯
2
小薯茶水間
．
Christy Yiu
綠色生活｜喵坊Mil Mill x 菲仕蘭推「回收牛牛車」！任何品牌乳製品容器、紙包裝都收！回收+打卡送小禮物（附地點詳情）
Foodie What’s On
．
Yoyo Kwok
編輯試食韓國香印 | 一粒提子可以有多講究？味道、矜貴度媲美日本貨卻平一截！當時得令、香甜爆汁「公主」級韓國姬香香印提子
有種生活
與張家朗、「女乒三姝」同膺十大傑青！從跆拳道教練到創科企業家！潘智豪：在對的時間、地點，遇上對的人！
著數速遞
．
Yan Law
旅發局夥近50間餐廳推美食優惠！8折歎鼎王麻辣鍋！牛角送豚肉燒！邊間餐牌半價？雞尾酒買一送一？（附優惠券連結）
玩樂 What’s On
．
Christy Yiu
10月片單｜Disney+、Netflix必煲之選！ Marvel史上尺度最大《午夜人狼》、「快銀」神級演技《食人魔達默》、輕鬆科幻韓劇《天外謎蹤》
玩樂 What’s On
．
Yan Law
日本自由行｜入境前註冊「MySOS」加快過關！7個超實用日本旅遊App，交通、翻譯、購物、餐廳訂座、免費WiFi輕鬆搞掂！（附下載連結）
Shopping What’s On
．
Christy Yiu
秋冬乾燥來襲！日本雜誌31款潤唇膏大比拼！鬥保濕度、質感、便攜度！邊兩款熟悉品牌獲A級評分？邊支CP值最高？（附詳細評分）
Foodie What’s On
．
Yan Chung
大閘蟹2022 | 注目大閘蟹套餐推介！限定4場爵士樂蟹宴、全城最奢華手工蟹菜、瘋狂吃蟹自助餐、大閘蟹連江蘇名菜送上門、米芝蓮創意邪惡蟹粉菜
2
投票區
2022-10-19
李家超發表首份施政報告，你最喜歡哪一個部分？
(279人參與)
140
提高管治水平：設KPI，優化公務員制度
30%
搶人才：提供退置業額外印花稅
4%
土地房策：推簡約公屋，精簡造地程序
13%
基建：建三鐵路三幹線，開展人工島環評
10%
醫療健康：優化醫療券，強化醫院基建
10%
青年發展：推動STEAM教育，推小班教學
2%
抗疫：訂5原則，不走回頭路
5%
其他
5%
無意見
21%
我要投票
我要回應
2022-10-17
國家主席習近平在「二十大」表示，會以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力。你認為兩岸和平統一的最大障礙是甚麼？
(646人參與)
179
我要投票
我要回應
健康好人生
Ayu 阿愚
無懼單身：當愛情的快樂和哀傷都翻倍，你會想念孑然一身的自由嗎？
陳沛思
打風會頭痛？不通則痛！寒露節氣宜健脾補腎！推介「栗子淮山蓮藕雞湯」
健康解「迷」
狂飲咖啡提神？小心咖啡因超標、成癮，仲會精神焦慮、失眠！日飲上限幾多杯？
梁若芊
明天的事明天做？從前，喜歡忙碌，同時做多件事；現在，學習一天只做一件事
健康大晒
最新疫情｜新增5,098宗本地個案！多9名患者離世，482間學校呈報陽性個案
曾欣欣
飽受經痛煎熬？美國最新研究：與多吃致炎食物有關！避免這5款引起經痛的致炎食物！哪些食物可減少經痛？
曾欣欣
秋冬最常服用補充劑必數維他命C！營養師：攝取過量對健康造成3個負面影響
中醫話
天氣轉涼起床著地腳踭痛？是足底筋膜炎！與勞損、氣血、肝腎虛弱有關！中醫教滋補肝腎、按穴位紓緩痹痛
健康解「迷」
本港12萬人患青光眼！1/7患者因而失明！SLT激光有效減眼壓，治療效果顯著、安全！
石鏡泉、吳國雄
新冠等同流感 ?
DIVA CHANNEL
Fashion
秋冬換季！跟BLACKPINK Jennie、Liza潮著Cardigan！3種穿法、款式令婆婆單品立變時尚穿搭
Travel & Dining
>
Yan Can Taste
西班牙餐廳推24周年早午餐！$498 Brunch嘗盡經典大菜、Tapas：滾燙蒜蓉橄欖油海蝦、彈牙烤八爪魚、紅蝦Paella大鑊飯、皮脆肉嫩烤乳豬
Sex & Love
>
隨性辦公室
前後腳都逃不過他雙眼？公司有個被保安耽誤的神探伽利略！
Fashion
>
More Than Fashion
Valentino時裝騷災難，曝露現今不人道的時裝設計！
Sex & Love
>
我單身但我快樂
無懼單身：當愛情的快樂和哀傷都翻倍，你會想念孑然一身的自由嗎？
Beauty
>
識食Hea住瘦
飽受經痛煎熬？美國最新研究：與多吃致炎食物有關！避免這5款引起經痛的致炎食物！哪些食物可減少經痛？
Art & Living
>
ArtInvest
藝術品怎樣擺放會影響保險賠償！怎樣才合符賠償準側？Reasonable Precaution條款是保險公司的尚方寶劍？
Art & Living
>
香港‧寶‧藏
硯台是古代公主嫁妝？文房四寶還看墨硯！速覽代表大雅的鑑藏
Beauty
SOGO感謝祭10月底開催！貴婦級護膚品、人氣美妝限定套裝大減價，網店都有份！低至4折，必搶購物清單公開！
Travel & Dining
>
Fly with Luna
麵包控必看！紐約 X 日本百名店 The City Bakery！ 必吃人氣牛角包、性價比高CB Breakfast
生活
DIVA
健康好人生
et
net
社創SoIN
社企民間高峰會 推動商社共贏
et
net
Member Zone 會員專區
加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！
【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！
關鍵字：
：
立法會
選舉
90後
土地發展
中美關係
大灣區
烏克蘭
拜登
新冠肺炎
國安法
大國博弈
共同富裕
時事要聞
新文章
娛樂情報
新文章
FOCUS
政經范局
N
范強
政是有心
余君雋
新文章
立會透視鏡
馬天娜
雷鳴天下
雷鼎鳴
新文章
容我世說
張翠容
威少看世界
張少威
飛常談
鄧飛
台灣熱話
姚超文
暢所欲妍
屈穎妍
論盡中港台
岑逸飛
葉劉的地球儀
葉劉淑儀
全城聚焦點
N
小事大意義
政•漫
只野仁
關鍵字：
：
買樓
退休
理財
人民幣
通脹
A股
年金
加密貨幣
新股
中國恒大
陶冬天下
陶冬
缸邊隨筆
石鏡泉
新文章
市場最熱點
新文章
快樂退休
曾智華
我要退休
羅國森
金錢世界
方元
財識兼收
止凡
樓市亮話
湯文亮
樓市點評
汪敦敬
中環人
溫天納
新文章
女子愛財
唐德玲
基金債券攻略
N
凌風
Make Money
經濟不停學
親子理財
李錦
呈分試 你要知
N
生財有道
圖窮秘現
N
羅家聰
關鍵字：
：
數碼營銷
創業
OL
管理
Fintech
Smart Living
小薯茶水間
職場英語教室
Zephyr Yeung
玄來更精彩
黃美雲
新文章
行政人員
有種生活
風水蔣知識
命運占星台
占星師 Jupiter
我做Marketing
Michael & Derek
辦公室政治
潘少權
形象UP！
藍婷
廣告背後
袁靜
新文章
Pris形象教室
Priscilla Chan
銷售達人
梁子驄 Brian
飛凡年輕夢
好書看多點
HR唔易做
N
邱力迅
關鍵字：
：
創科
數碼轉型
數碼
改朝換代Digital
Jimmy Leung
智城物語
方展策
創科Hot Talk
智叻生活
Ada Chow
智慧城市4.0
鄧淑明
邵看新經濟
邵志堯
數碼轉型
電商教室
Adrian Mak
跨境營商戰略
Rebecca Wong
疫市新常態
夢想本應翱翔
N
周駱美琪（Cindy）
新文章
關鍵字：
：
心理情緒
運動
抗癌
瘦身
都市病
上班族
安老
銀髮族
識食
健康好煮意
名人專訪
低卡零食站
健康大晒
新文章
健康解「迷」
新文章
欣欣食乜嘢
曾欣欣
新文章
食療新意思
陳沛思
中醫話
美女中醫
譚莉英
健康快車
石鏡泉、吳國雄
新文章
安老職人
羅凱寧Stephanie
Dr C&C醫生健康教室
N
陳婉晴醫生（Cheryl）、盧敬欣醫生（Cathy）
Call Me Doctor
N
綠路閑人
lolo
都市痛症
Oscar 治療師
走肉廚房
李美怡 Cathy Lee
心理攻防戰
梁若芊
新文章
輕養生
註冊中醫師楊明霞
素心Cook
藍婷
健康「膚」識
陳湧
馬拉松週記
馮華添
拆解耳鼻喉
黃德彰
伴你同行
麥棨諾
抗癌，我有計
健康醫思一點通
醫生教室
「肺」事講清楚
樂齡科技
無痛追夢
2022健康同行夥伴大獎
N
醫言相信
關鍵字：
：
食譜
美食地圖
試食報告
甜品
米芝蓮
週末好去處
小食
消委會
家電
打卡熱點
輕旅行
本地遊
著數優惠
新餐廳
名店
我家私房菜
韋太
Foodie What’s On
新文章
玩樂 What’s On
Shopping What’s On
料理NatFix
湯水達人Natalie
鬆一鬆
通通
陳世味道
陳俊偉
手機情報站
徐帥
著數速遞
新文章
足球俱樂部
主教練
鹹蝦燦假日煮場
John Rocha 鹹蝦燦
吾港吾知
N
吾港吾知
尋‧情‧味
N
香港老舖記錄冊
肥碌大食遊
N
曾智華
主場·日本
N
Katty
語言
香港站
中国站
ENG
轉色
產品服務
串流報價服務
數據庫及數碼解決方案
流動數碼平台
串流報價服務
串流版IQ登入
產品簡介
申請服務
支援
加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！
【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！
【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券
投資組合
股票組合
會員登入
登記成為新會員
會員專區
etnet.com.hk
etnet TV
最新影片
人氣影片
男男女女．嘉點情趣
hot talk 1點鐘
開市Good Morning
政經專訪
3分鐘熱炒股點評
陶觀天下
練好基本功
1分鐘學投資
MQ操作教學
IQ操作教學
風水蔣知識
Call Me Doctor
ArtInvest
非常人物
名廚煮場
吾港吾知
吃喝玩樂
輕養生
Gym Come True
時尚潮流
素心Cook
產品及服務
新聞
主頁
專題透視
焦點新聞
即時新聞
評論
圖片
傳聞
貼士
港交所新聞
搜尋
透視大灣區
理財easy叻
股票
N
主頁
即時報價
指數
行業
20大股票
創新高
賣空
熱炒概念股
AH股
IPO
N
公司資料庫
期貨期權
即時指數期貨
即時股票期貨
即時期權
新聞及評論
即時圖表分析
即時監察表
權證
權證主頁
新聞及評論
即時報價
搜尋
成交分析
即時20大排行
發行商精選
新上市／到期
教室
ETF
主頁
新聞及評論
精選 ETF
槓桿及反向產品
詳情
搜尋
比較
教室
RQFII 人民幣基金
基金互認
A股
A股主頁
額度
滬深港通
滬深報價
指數
行業
20大股票
AH股
風險警示板
新聞
教室
公司搜尋
外匯商品
N
主頁
新聞
外匯報價
銀行匯率
名家論匯
定存息率
英鎊定存息率
N
加密貨幣
外匯圖表
人民幣産品
基金
基金主頁
基金新聞
基金排行榜
基金搜尋
產品登場
專家見地
基金數據
RQFII 人民幣基金
基金互認
MPF
MPF主頁
新聞及評論
營辦商大比拼
積金報價
積金搜尋
積金比較
積金排行榜
MPF教室
我的MPF
地產
地產頻道首頁
新盤登場
熱門租售盤
成交排行榜
工商鋪成交
樓市走勢圖
地產新聞
買賣須知
網上估價易
生活
世事政情
財智
職場
數碼新秩序
健康
吃喝玩樂
會員專區
過往專欄
Video
專欄作者
投票區
DIVA
Fashion
Beauty
Sex & Love
Watch & Jewelry
Art & Living
Travel & Dining
Video
Columnists
健康好人生
識食
運動瘦身
兩性
健康小Tips
上班族
銀髮族
都市病
心理情緒
抗癌
健康透視
Video
社創SoIN
社創SoIN主頁
專題
新聞
社區項目
圈中人語
社企廊
Video