工聯權委指出政府的外判政策是製造「貧窮勞工」的原兇之一，由於政府的採購策略仍維持「價低者得」，承辦商以僅高於最低工資的薪酬聘用員工以節省開支，工聯權委建議政府全面審視外判制度，實際需要的崗位改為長期聘用，最少支付「生活工資」，你是否認同此說法？（本文）