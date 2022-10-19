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    李家超發表首份施政報告，你最喜歡哪一個部分？(279人參與)140

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    • 提高管治水平：設KPI，優化公務員制度
    • 搶人才：提供退置業額外印花稅
    • 土地房策：推簡約公屋，精簡造地程序
    • 基建：建三鐵路三幹線，開展人工島環評
    • 醫療健康：優化醫療券，強化醫院基建
    • 青年發展：推動STEAM教育，推小班教學
    • 抗疫：訂5原則，不走回頭路
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    投票結果 (279人參與)

    • 提高管治水平：設KPI，優化公務員制度
      • 30%
    • 搶人才：提供退置業額外印花稅
      • 4%
    • 土地房策：推簡約公屋，精簡造地程序
      • 13%
    • 基建：建三鐵路三幹線，開展人工島環評
      • 10%
    • 醫療健康：優化醫療券，強化醫院基建
      • 10%
    • 青年發展：推動STEAM教育，推小班教學
      • 2%
    • 抗疫：訂5原則，不走回頭路
      • 5%
    • 其他
      • 5%
    • 無意見
      • 21%

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