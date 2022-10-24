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最新投票︰2022-10-24
教育局局長蔡若蓮指年底將推教師操守指引，教師新入職或晉升兩年內，需參與內地考察團，讓其可在教學中令學生了解國家，你是否贊成教師有需要參加內地考察團？
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【匯市Easy叻】政府力守150，貪勝隨時一鋪清！
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2022-10-24
教育局局長蔡若蓮指年底將推教師操守指引，教師新入職或晉升兩年內，需參與內地考察團，讓其可在教學中令學生了解國家，你是否贊成教師有需要參加內地考察團？（本文）
89
2022-10-24
政府在「免針紙」司法覆核案中敗訴，裁定醫務衞生局局長無權不承認涉案兩萬免針紙。行政會議召集人葉劉淑儀認為，法例未賦予局長相關權力屬漏洞，認為政府可透過修例解決問題。你認為政府應就此案修例嗎？
9
2022-10-19
李家超發表首份施政報告，你最喜歡哪一個部分？
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2022-10-17
國家主席習近平在「二十大」表示，會以最大誠意、盡最大努力爭取兩岸和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力。你認為兩岸和平統一的最大障礙是甚麼？
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2022-10-17
工聯權委指出政府的外判政策是製造「貧窮勞工」的原兇之一，由於政府的採購策略仍維持「價低者得」，承辦商以僅高於最低工資的薪酬聘用員工以節省開支，工聯權委建議政府全面審視外判制度，實際需要的崗位改為長期聘用，最少支付「生活工資」，你是否認同此說法？
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2022-10-24
教育局局長蔡若蓮指年底將推教師操守指引，教師新入職或晉升兩年內，需參與內地考察團，讓其可在教學中令學生了解國家，你是否贊成教師有需要參加內地考察團？
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2022-10-24
政府在「免針紙」司法覆核案中敗訴，裁定醫務衞生局局長無權不承認涉案兩萬免針紙。行政會議召集人葉劉淑儀認為，法例未賦予局長相關權力屬漏洞，認為政府可透過修例解決問題。你認為政府應就此案修例嗎？
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