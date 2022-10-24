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  • 最新投票︰2022-10-24

    政府在「免針紙」司法覆核案中敗訴，裁定醫務衞生局局長無權不承認涉案兩萬免針紙。行政會議召集人葉劉淑儀認為，法例未賦予局長相關權力屬漏洞，認為政府可透過修例解決問題。你認為政府應就此案修例嗎？(99人參與)9

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