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最新投票︰2022-10-31
香港公務員國籍問題近日受到關注，港府回應暫時無意改變國籍規定後，全國政協副主席、香港前特首梁振英發文稱，首長級官員應主動放棄外國國籍，不想放棄則可以拒絕升職，你是否認同他的說法？
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2022-10-31
香港公務員國籍問題近日受到關注，港府回應暫時無意改變國籍規定後，全國政協副主席、香港前特首梁振英發文稱，首長級官員應主動放棄外國國籍，不想放棄則可以拒絕升職，你是否認同他的說法？（本文）
119
2022-10-31
有消息指，港府有意將虛擬貨幣零售交易合法化，即容許散戶在持牌平台買賣，你點睇？
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2022-10-24
教育局局長蔡若蓮指年底將推教師操守指引，教師新入職或晉升兩年內，需參與內地考察團，讓其可在教學中令學生了解國家，你是否贊成教師有需要參加內地考察團？
603
2022-10-24
政府在「免針紙」司法覆核案中敗訴，裁定醫務衞生局局長無權不承認涉案兩萬免針紙。行政會議召集人葉劉淑儀認為，法例未賦予局長相關權力屬漏洞，認為政府可透過修例解決問題。你認為政府應就此案修例嗎？
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2022-10-19
李家超發表首份施政報告，你最喜歡哪一個部分？
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2022-10-31
香港公務員國籍問題近日受到關注，港府回應暫時無意改變國籍規定後，全國政協副主席、香港前特首梁振英發文稱，首長級官員應主動放棄外國國籍，不想放棄則可以拒絕升職，你是否認同他的說法？
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2022-10-31
有消息指，港府有意將虛擬貨幣零售交易合法化，即容許散戶在持牌平台買賣，你點睇？
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