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  • 最新投票︰2022-10-31

    香港公務員國籍問題近日受到關注，港府回應暫時無意改變國籍規定後，全國政協副主席、香港前特首梁振英發文稱，首長級官員應主動放棄外國國籍，不想放棄則可以拒絕升職，你是否認同他的說法？(539人參與)119

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