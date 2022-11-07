醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，公立醫院人手流失嚴重，正研究強制醫護人員要服務一定年期才能離開公營系統，指他們應找回行醫初心。前財政司司長曾俊華質疑此做法有反效果，認為這是一個推動因素（Push Factor）驅使公營醫療機構服務的醫護離開。你認同曾俊華的說法嗎？（本文）