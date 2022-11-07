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最新投票︰2022-11-07
醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，公立醫院人手流失嚴重，正研究強制醫護人員要服務一定年期才能離開公營系統，指他們應找回行醫初心。前財政司司長曾俊華質疑此做法有反效果，認為這是一個推動因素（Push Factor）驅使公營醫療機構服務的醫護離開。你認同曾俊華的說法嗎？
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2022-11-07
醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，公立醫院人手流失嚴重，正研究強制醫護人員要服務一定年期才能離開公營系統，指他們應找回行醫初心。前財政司司長曾俊華質疑此做法有反效果，認為這是一個推動因素（Push Factor）驅使公營醫療機構服務的醫護離開。你認同曾俊華的說法嗎？（本文）
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2022-11-07
旅遊界立法會議員姚柏良表示，政府放寬入境措施至「0+3」後，80%旅行社業務只恢復至疫情的10%，更指疫情至今本港旅遊業至今或已損失一萬億元，促政府盡快推「0+0」，以緩解經濟損失，你是否同意應盡快推行「0+0」？
1
2022-10-31
香港公務員國籍問題近日受到關注，港府回應暫時無意改變國籍規定後，全國政協副主席、香港前特首梁振英發文稱，首長級官員應主動放棄外國國籍，不想放棄則可以拒絕升職，你是否認同他的說法？
295
2022-10-31
有消息指，港府有意將虛擬貨幣零售交易合法化，即容許散戶在持牌平台買賣，你點睇？
3
2022-10-24
教育局局長蔡若蓮指年底將推教師操守指引，教師新入職或晉升兩年內，需參與內地考察團，讓其可在教學中令學生了解國家，你是否贊成教師有需要參加內地考察團？
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2022-11-07
醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，公立醫院人手流失嚴重，正研究強制醫護人員要服務一定年期才能離開公營系統，指他們應找回行醫初心。前財政司司長曾俊華質疑此做法有反效果，認為這是一個推動因素（Push Factor）驅使公營醫療機構服務的醫護離開。你認同曾俊華的說法嗎？
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2022-11-07
旅遊界立法會議員姚柏良表示，政府放寬入境措施至「0+3」後，80%旅行社業務只恢復至疫情的10%，更指疫情至今本港旅遊業至今或已損失一萬億元，促政府盡快推「0+0」，以緩解經濟損失，你是否同意應盡快推行「0+0」？
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