旅遊界立法會議員姚柏良表示，政府放寬入境措施至「0+3」後，80%旅行社業務只恢復至疫情的10%，更指疫情至今本港旅遊業至今或已損失一萬億元，促政府盡快推「0+0」，以緩解經濟損失，你是否同意應盡快推行「0+0」？（本文）