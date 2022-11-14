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最新投票︰2022-11-14
國家主席習近平和美國總統拜登將於印尼進行面對面會談，拜登稱希望在今次會面中能了解彼此的「紅線」。你認為是次會面有助改善兩國關係嗎？
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2022-11-14
國家主席習近平和美國總統拜登將於印尼進行面對面會談，拜登稱希望在今次會面中能了解彼此的「紅線」。你認為是次會面有助改善兩國關係嗎？（本文）
151
2022-11-14
內地放寬入境檢疫安排至「5+3」，並將入境人士新冠確診判定標準改為CT值低於35，標準與本港看齊。你認為香港與內地有望在短期內恢復通關嗎？
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2022-11-07
醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，公立醫院人手流失嚴重，正研究強制醫護人員要服務一定年期才能離開公營系統，指他們應找回行醫初心。前財政司司長曾俊華質疑此做法有反效果，認為這是一個推動因素（Push Factor）驅使公營醫療機構服務的醫護離開。你認同曾俊華的說法嗎？
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2022-11-07
旅遊界立法會議員姚柏良表示，政府放寬入境措施至「0+3」後，80%旅行社業務只恢復至疫情的10%，更指疫情至今本港旅遊業至今或已損失一萬億元，促政府盡快推「0+0」，以緩解經濟損失，你是否同意應盡快推行「0+0」？
1
2022-10-31
香港公務員國籍問題近日受到關注，港府回應暫時無意改變國籍規定後，全國政協副主席、香港前特首梁振英發文稱，首長級官員應主動放棄外國國籍，不想放棄則可以拒絕升職，你是否認同他的說法？
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2022-11-14
國家主席習近平和美國總統拜登將於印尼進行面對面會談，拜登稱希望在今次會面中能了解彼此的「紅線」。你認為是次會面有助改善兩國關係嗎？
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2022-11-14
內地放寬入境檢疫安排至「5+3」，並將入境人士新冠確診判定標準改為CT值低於35，標準與本港看齊。你認為香港與內地有望在短期內恢復通關嗎？
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