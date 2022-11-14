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  • 最新投票︰2022-11-14

    內地放寬入境檢疫安排至「5+3」，並將入境人士新冠確診判定標準改為CT值低於35，標準與本港看齊。你認為香港與內地有望在短期內恢復通關嗎？(147人參與)6

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