香港欖球隊早前在韓國作賽期間播錯國歌，其後亦被指所持的國旗不合規格。近日再揭出早前港隊參與欖球世界盃賽事時的片段上所表示國歌名稱有錯誤。港協暨奧委會擬制定指引，當港隊在外出賽時，如遇上國歌出錯，港隊代表會舉起「T或交叉」手勢示意主辦方暫停，若未有暫停便會「拉隊」離場。你點睇該指引？（本文）