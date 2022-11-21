政府上周推出「團進團出」政策，入境香港的「黃碼」旅遊團團友將獲准在特定餐廳堂食。惟上周六（19日）到埗的第一團泰國團因接待的旅行社趕不及向旅議會申請，團友只能在酒店進餐。有業界意見指，「團進團出」對業界的幫助有限，促政府早日完全放寬，你認為應盡快放寬入境政策嗎？（本文）