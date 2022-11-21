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最新投票︰2022-11-21
政府上周推出「團進團出」政策，入境香港的「黃碼」旅遊團團友將獲准在特定餐廳堂食。惟上周六（19日）到埗的第一團泰國團因接待的旅行社趕不及向旅議會申請，團友只能在酒店進餐。有業界意見指，「團進團出」對業界的幫助有限，促政府早日完全放寬，你認為應盡快放寬入境政策嗎？
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2022-11-21
香港欖球隊早前在韓國作賽期間播錯國歌，其後亦被指所持的國旗不合規格。近日再揭出早前港隊參與欖球世界盃賽事時的片段上所表示國歌名稱有錯誤。港協暨奧委會擬制定指引，當港隊在外出賽時，如遇上國歌出錯，港隊代表會舉起「T或交叉」手勢示意主辦方暫停，若未有暫停便會「拉隊」離場。你點睇該指引？
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2022-11-21
政府上周推出「團進團出」政策，入境香港的「黃碼」旅遊團團友將獲准在特定餐廳堂食。惟上周六（19日）到埗的第一團泰國團因接待的旅行社趕不及向旅議會申請，團友只能在酒店進餐。有業界意見指，「團進團出」對業界的幫助有限，促政府早日完全放寬，你認為應盡快放寬入境政策嗎？（本文）
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2022-11-14
國家主席習近平和美國總統拜登將於印尼進行面對面會談，拜登稱希望在今次會面中能了解彼此的「紅線」。你認為是次會面有助改善兩國關係嗎？
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2022-11-14
內地放寬入境檢疫安排至「5+3」，並將入境人士新冠確診判定標準改為CT值低於35，標準與本港看齊。你認為香港與內地有望在短期內恢復通關嗎？
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2022-11-07
醫務衞生局局長盧寵茂早前表示，公立醫院人手流失嚴重，正研究強制醫護人員要服務一定年期才能離開公營系統，指他們應找回行醫初心。前財政司司長曾俊華質疑此做法有反效果，認為這是一個推動因素（Push Factor）驅使公營醫療機構服務的醫護離開。你認同曾俊華的說法嗎？
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2022-11-21
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