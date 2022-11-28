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  • 最新投票︰2022-11-28

    台灣九合一地方選舉結果出爐，民進黨大敗僅保住5席，蔡英文辭黨主席以示負責。你認為民進黨大敗的主要原因是甚麼？(645人參與)213

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    • 「抗中保台」牌失效
    • 蔡英文政府施政無力惹民怨
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    投票結果 (645人參與)

    • 「抗中保台」牌失效
      • 35%
    • 蔡英文政府施政無力惹民怨
      • 60%
    • 國民黨提名策略成功
      • 2%
    • 其他
      • 3%

    民進黨地方選舉大敗，能否緩和兩岸關係？

      • 45%
    • 不能
      • 49%
    • 無意見
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