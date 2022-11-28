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最新投票︰2022-11-28
兩電明年加價，有立法會議員批評政府默許兩電分割本港市場，建議政府從內地引電，並規定兩電購買一定數量的內地電力。你點睇？
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2022-11-28
台灣九合一地方選舉結果出爐，民進黨大敗僅保住5席，蔡英文辭黨主席以示負責。你認為民進黨大敗的主要原因是甚麼？
213
2022-11-28
兩電明年加價，有立法會議員批評政府默許兩電分割本港市場，建議政府從內地引電，並規定兩電購買一定數量的內地電力。你點睇？（本文）
4
2022-11-21
香港欖球隊早前在韓國作賽期間播錯國歌，其後亦被指所持的國旗不合規格。近日再揭出早前港隊參與欖球世界盃賽事時的片段上所表示國歌名稱有錯誤。港協暨奧委會擬制定指引，當港隊在外出賽時，如遇上國歌出錯，港隊代表會舉起「T或交叉」手勢示意主辦方暫停，若未有暫停便會「拉隊」離場。你點睇該指引？
272
2022-11-21
政府上周推出「團進團出」政策，入境香港的「黃碼」旅遊團團友將獲准在特定餐廳堂食。惟上周六（19日）到埗的第一團泰國團因接待的旅行社趕不及向旅議會申請，團友只能在酒店進餐。有業界意見指，「團進團出」對業界的幫助有限，促政府早日完全放寬，你認為應盡快放寬入境政策嗎？
10
2022-11-14
國家主席習近平和美國總統拜登將於印尼進行面對面會談，拜登稱希望在今次會面中能了解彼此的「紅線」。你認為是次會面有助改善兩國關係嗎？
366
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台灣九合一地方選舉結果出爐，民進黨大敗僅保住5席，蔡英文辭黨主席以示負責。你認為民進黨大敗的主要原因是甚麼？
(645人參與)
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2022-11-28
兩電明年加價，有立法會議員批評政府默許兩電分割本港市場，建議政府從內地引電，並規定兩電購買一定數量的內地電力。你點睇？
(118人參與)
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